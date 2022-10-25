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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 15:13
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎
Я не такий старий))
Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎
А в момент повышения стипендии и окончания резкого роста доллара вдвое за месяц в ноябре 93го на степуху можно было купить и литр Рояля
Из него получалась 3х литровая банка водки а огиркы та помидоры с банки шли на закусь
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Додано: Вів 25 жов, 2022 15:18
rjkz написав: airmax78 написав: BIGor написав:
А у нас проживание и обучение бесплатное? Вы наверное из какой-то параллельной реальности пишете.
У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.
Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.
У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.
Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.
Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?
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Додано: Вів 25 жов, 2022 15:34
rjkz написав: airmax78 написав:
У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.
Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.
У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.
Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.
В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.
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