Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 194195196197> Додано: Вів 25 жов, 2022 15:13 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎 На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎

Я не такий старий)) Я не такий старий))

Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎 Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎

А в момент повышения стипендии и окончания резкого роста доллара вдвое за месяц в ноябре 93го на степуху можно было купить и литр Рояля

Из него получалась 3х литровая банка водки а огиркы та помидоры с банки шли на закусь

Рассол на утро А в момент повышения стипендии и окончания резкого роста доллара вдвое за месяц в ноябре 93го на степуху можно было купить и литр РояляИз него получалась 3х литровая банка водки а огиркы та помидоры с банки шли на закусьРассол на утро барабашов Повідомлень: 2620 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 256 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 15:18 rjkz написав: airmax78 написав: BIGor написав: А у нас проживание и обучение бесплатное? Вы наверное из какой-то параллельной реальности пишете. А у нас проживание и обучение бесплатное? Вы наверное из какой-то параллельной реальности пишете.

У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал. У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.



Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал? Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал? Bolt Повідомлень: 1357 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 15:34 rjkz написав: airmax78 написав: У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал. У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.



Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи. В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи. airmax78 Повідомлень: 41144 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 17:34 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал. У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.



Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи. В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.

Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть? Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть? BIGor

Повідомлень: 6775 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1060 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 19:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

В Німеччині Вас непогано навчать проектувати двигун внутрішнього згорання або автоматичну коробку передач, які за 3-4 роки нікому стануть непотрібними... В Німеччині Вас непогано навчать проектувати двигун внутрішнього згорання або автоматичну коробку передач, які за 3-4 роки нікому стануть непотрібними... Denik Повідомлень: 1701 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 19:34 BIGor написав: airmax78 написав: В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи. В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.

Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть? Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть?

Зачем он мне? Я же в командировке. Зачем он мне? Я же в командировке. airmax78 Повідомлень: 41144 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5090 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 20:50 Faceless написав: Інязи то парадокс всіх років незалежності (та й до неї теж) - не дають по суті нічого, перспективи ті самі, що і після інших педів (майже ніякі), а туди пруться й пруться. Навіть аргумент "зате вивчити мову" не допомагає, бо і результат не дуже, і витрачений час неадекватний Інязи то парадокс всіх років незалежності (та й до неї теж) - не дають по суті нічого, перспективи ті самі, що і після інших педів (майже ніякі), а туди пруться й пруться. Навіть аргумент "зате вивчити мову" не допомагає, бо і результат не дуже, і витрачений час неадекватний

все предельно просто, лучшая профессиональная перспектива последних 30 лет - уехать за кордон все предельно просто, лучшая профессиональная перспектива последних 30 лет - уехать за кордон nekefer

Повідомлень: 297 З нами з: 24.10.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 36 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 20:51 Bolt написав: На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎 На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎

пф, 9 грн! пф, 9 грн! nekefer

Повідомлень: 297 З нами з: 24.10.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 20:57 Bolt написав: rjkz написав: airmax78 написав: У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал. У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.



Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал? Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?



через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях. через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях. rjkz

Повідомлень: 13855 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7228 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 21:00 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал. У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.



Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи. В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.



Я рад за семью ульяновых, но сарказм тут излищен.

Мой друг детства в семье разговаривал с мамой на английском, с бабушкой на французском. Как вы думаете для чего? Еще в советские времена.

Закончил нархоз и сразу свалил в Канаду. Еще в 90-е. Работал в банке. Я рад за семью ульяновых, но сарказм тут излищен.Мой друг детства в семье разговаривал с мамой на английском, с бабушкой на французском. Как вы думаете для чего? Еще в советские времена.Закончил нархоз и сразу свалил в Канаду. Еще в 90-е. Работал в банке. rjkz

Повідомлень: 13855 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7228 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 194195196197> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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