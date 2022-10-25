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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:02

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.

Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть?

Зачем он мне? Я же в командировке.


Ну да!
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