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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:02
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.
Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть?
Зачем он мне? Я же в командировке.
Ну да!
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