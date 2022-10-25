airmax78 написав:
Зачем он мне? Я же в командировке.
Ну да!
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Додано: Вів 25 жов, 2022 21:02
Ну да!
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:47
Правду ніде не діти: найкращім вкладенням грошей було, є та буде вкладення грошей в освіту дітей.
Ще 1,5 роки тому на іншій гілці обговорювали питання, що краще:
- мати в Києві 1-к квартиру від бабусі та здавати студентам.
- чи продати ту квартиру і виручені гроші (ми на цьому форумі порахували, що за 4 роки треба вкласти в освіту близько 110 000€).
Людина з форуму мудро - наймудріше! - вибрала варіант 2.
Реалізувала.
Дитина вже перейшла на другий курс.
Один з найкращіх університетів в Європі.
Не мій секрет - далі подробиці розказувати не можу.
Як бачите - не часто - але на цьому форумі обговорювали і мудре, і корисне.
Головне було слухати, читати та робити висновки.
Діяти. Цікаво, що ніхто не заважав діяти.
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