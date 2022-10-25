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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:02

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.

Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть?

Зачем он мне? Я же в командировке.


Ну да!
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:47

Правду ніде не діти: найкращім вкладенням грошей було, є та буде вкладення грошей в освіту дітей.

Ще 1,5 роки тому на іншій гілці обговорювали питання, що краще:
- мати в Києві 1-к квартиру від бабусі та здавати студентам.
- чи продати ту квартиру і виручені гроші (ми на цьому форумі порахували, що за 4 роки треба вкласти в освіту близько 110 000€).
Людина з форуму мудро - наймудріше! - вибрала варіант 2.
Реалізувала.
Дитина вже перейшла на другий курс.
Один з найкращіх університетів в Європі.
Не мій секрет - далі подробиці розказувати не можу.
Як бачите - не часто - але на цьому форумі обговорювали і мудре, і корисне.
Головне було слухати, читати та робити висновки.
Діяти. Цікаво, що ніхто не заважав діяти.
akurt
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  #<1 ... 194195196197
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