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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:02

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.

Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть?

Зачем он мне? Я же в командировке.


Ну да!
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rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:36

  rjkz написав:Я рад за семью ульяновых, но сарказм тут излищен.
Мой друг детства в семье разговаривал с мамой на английском, с бабушкой на французском. Как вы думаете для чего? Еще в советские времена.
Закончил нархоз и сразу свалил в Канаду. Еще в 90-е. Работал в банке.

У меня есть похожий случай. Мой хороший знакомый. Только вместо английского испанский. Английский и так в школе(хотя и испанский). Не эмигрировал он. Так и живёт по месту рождения в Texas. Только для себя ещё немецкий учит...
Понаехал
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