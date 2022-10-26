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#<1 ... 194195196197 Додано: Вів 25 жов, 2022 21:02 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи. В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.

Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть? Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть?

Зачем он мне? Я же в командировке. Зачем он мне? Я же в командировке.



Ну да!

Ну да! rjkz

Повідомлень: 13857 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7229 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 23:36 rjkz написав: Я рад за семью ульяновых, но сарказм тут излищен.

Мой друг детства в семье разговаривал с мамой на английском, с бабушкой на французском. Как вы думаете для чего? Еще в советские времена.

Закончил нархоз и сразу свалил в Канаду. Еще в 90-е. Работал в банке. Я рад за семью ульяновых, но сарказм тут излищен.Мой друг детства в семье разговаривал с мамой на английском, с бабушкой на французском. Как вы думаете для чего? Еще в советские времена.Закончил нархоз и сразу свалил в Канаду. Еще в 90-е. Работал в банке.

У меня есть похожий случай. Мой хороший знакомый. Только вместо английского испанский. Английский и так в школе(хотя и испанский). Не эмигрировал он. Так и живёт по месту рождения в Texas. Только для себя ещё немецкий учит... У меня есть похожий случай. Мой хороший знакомый. Только вместо английского испанский. Английский и так в школе(хотя и испанский). Не эмигрировал он. Так и живёт по месту рождения в Texas. Только для себя ещё немецкий учит... Понаехал

Повідомлень: 4060 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 11:56 Denik написав: rjkz написав: Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

В Німеччині Вас непогано навчать проектувати двигун внутрішнього згорання або автоматичну коробку передач, які за 3-4 роки нікому стануть непотрібними... В Німеччині Вас непогано навчать проектувати двигун внутрішнього згорання або автоматичну коробку передач, які за 3-4 роки нікому стануть непотрібними...

В дойчланде возле АЭС так и будет

И во Франции

Просторы поражённой войной Снигерии победителям придётся преодолевать на чём то дизельном и бронированно-полноприводном(и конечно австрмйском ) В дойчланде возле АЭС так и будетИ во ФранцииПросторы поражённой войной Снигерии победителям придётся преодолевать на чём то дизельном и бронированно-полноприводном(и конечно австрмйском барабашов Повідомлень: 2622 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 256 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 12:00 Re: Еміграція, заробітчанство Знание языков вообще полезно. Ложка дегтя в переезде в Испанию - испанский придется учить 100%. Вот вообще без вариантов. Даже сидя в туристическом городе, на английском можешь поговорить разве что в отеле или с официантом на набережной (кафе для туристов). И то очень урезанно. А отъезжаешь на 10км вглубь города и все, 0 англоговорящих. Ни в кафе, ни в супермаркете. Я как-то расчитывал что хотя бы первое время смогу перебиваться на английском. А нифига. Хорошо что жена уже пол года тут и успела частично выучить язык до B1 (она переводчик, ей языки легко даются). А так я хз как бы мы тут выживали. Разве что язык жестов slonomag Повідомлень: 125 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 12:12 барабашов написав: Denik написав: rjkz написав: Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

\\\

Просторы поражённой войной Снигерии победителям придётся преодолевать на чём то дизельном и бронированно-полноприводном(и конечно австрмйском ) \\\Просторы поражённой войной Снигерии победителям придётся преодолевать на чём то дизельном и бронированно-полноприводном(и конечно австрмйском

Не уверен, но что-то мне кажется, что эти просторы на чем-то карбюраторном еще и "на палке" будет всяко сподручнее -- если что -- починить можно будет молотком.

Зачем для "этого" что-то разрабатывать -- вопрос... Не уверен, но что-то мне кажется, что эти просторы на чем-то карбюраторном еще и "на палке" будет всяко сподручнее -- если что -- починить можно будет молотком.Зачем для "этого" что-то разрабатывать -- вопрос... _hunter Повідомлень: 7201 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 13:33 Re: Еміграція, заробітчанство

Вудка замість риби. Як українські біженці працевлаштовуються у Польщі та Німеччині

https://novapolshcha.pl/article/vudka-z ... polshi-ta/ Цікава стаття з статистикою BIGor

Повідомлень: 6778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1060 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 194195196197 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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