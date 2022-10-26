Додано: Сер 26 жов, 2022 12:00

Знание языков вообще полезно. Ложка дегтя в переезде в Испанию - испанский придется учить 100%. Вот вообще без вариантов. Даже сидя в туристическом городе, на английском можешь поговорить разве что в отеле или с официантом на набережной (кафе для туристов). И то очень урезанно. А отъезжаешь на 10км вглубь города и все, 0 англоговорящих. Ни в кафе, ни в супермаркете. Я как-то расчитывал что хотя бы первое время смогу перебиваться на английском. А нифига. Хорошо что жена уже пол года тут и успела частично выучить язык до B1 (она переводчик, ей языки легко даются). А так я хз как бы мы тут выживали. Разве что язык жестов