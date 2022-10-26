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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:02

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.

Каким уже уровнем австрийского владеете? B1 есть?

Зачем он мне? Я же в командировке.


Ну да!
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:36

  rjkz написав:Я рад за семью ульяновых, но сарказм тут излищен.
Мой друг детства в семье разговаривал с мамой на английском, с бабушкой на французском. Как вы думаете для чего? Еще в советские времена.
Закончил нархоз и сразу свалил в Канаду. Еще в 90-е. Работал в банке.

У меня есть похожий случай. Мой хороший знакомый. Только вместо английского испанский. Английский и так в школе(хотя и испанский). Не эмигрировал он. Так и живёт по месту рождения в Texas. Только для себя ещё немецкий учит...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:56

  Denik написав:
  rjkz написав:Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.
У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.
Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

В Німеччині Вас непогано навчать проектувати двигун внутрішнього згорання або автоматичну коробку передач, які за 3-4 роки нікому стануть непотрібними...

В дойчланде возле АЭС так и будет
И во Франции
Просторы поражённой войной Снигерии победителям придётся преодолевать на чём то дизельном и бронированно-полноприводном(и конечно австрмйском :D )
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Знание языков вообще полезно. Ложка дегтя в переезде в Испанию - испанский придется учить 100%. Вот вообще без вариантов. Даже сидя в туристическом городе, на английском можешь поговорить разве что в отеле или с официантом на набережной (кафе для туристов). И то очень урезанно. А отъезжаешь на 10км вглубь города и все, 0 англоговорящих. Ни в кафе, ни в супермаркете. Я как-то расчитывал что хотя бы первое время смогу перебиваться на английском. А нифига. Хорошо что жена уже пол года тут и успела частично выучить язык до B1 (она переводчик, ей языки легко даются). А так я хз как бы мы тут выживали. Разве что язык жестов :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:12

  барабашов написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.
У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.
Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

\\\
Просторы поражённой войной Снигерии победителям придётся преодолевать на чём то дизельном и бронированно-полноприводном(и конечно австрмйском :D )

Не уверен, но что-то мне кажется, что эти просторы на чем-то карбюраторном еще и "на палке" будет всяко сподручнее -- если что -- починить можно будет молотком.
Зачем для "этого" что-то разрабатывать -- вопрос...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:33

Re: Еміграція, заробітчанство

Цікава стаття з статистикою
Вудка замість риби. Як українські біженці працевлаштовуються у Польщі та Німеччині

https://novapolshcha.pl/article/vudka-z ... polshi-ta/
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:06

  BIGor написав:Цікава стаття з статистикою
Вудка замість риби. Як українські біженці працевлаштовуються у Польщі та Німеччині

https://novapolshcha.pl/article/vudka-z ... polshi-ta/

Половина ( :lol: ) знає місцеву мову, більшість добре освічена, але працюють у готелях та гастрономії за мінімалку. Щось тут не збігається :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:24

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Цікава стаття з статистикою
Вудка замість риби. Як українські біженці працевлаштовуються у Польщі та Німеччині

https://novapolshcha.pl/article/vudka-z ... polshi-ta/

Половина ( :lol: ) знає місцеву мову, більшість добре освічена, але працюють у готелях та гастрономії за мінімалку. Щось тут не збігається :mrgreen:

не збігається 18/60 для мужиків.
ні роботи, ні світла, ні тепла, нічого тут, там хоть щось.
лишили мужиків подихати.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:35

  flyman написав:не збігається 18/60 для мужиків.
ні роботи, ні світла, ні тепла, нічого тут, там хоть щось.
лишили мужиків подихати.

Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.
BIGor
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