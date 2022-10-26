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airmax78 написав:В семье Ульяновых в понедельник разговаривали на немецком, во вторник - на французском, в среду - на английском, а по субботам и воскресеньям вся семья рассаживалась за шахмаными столами и решала шахматные задачи.
rjkz написав:Я рад за семью ульяновых, но сарказм тут излищен. Мой друг детства в семье разговаривал с мамой на английском, с бабушкой на французском. Как вы думаете для чего? Еще в советские времена. Закончил нархоз и сразу свалил в Канаду. Еще в 90-е. Работал в банке.
У меня есть похожий случай. Мой хороший знакомый. Только вместо английского испанский. Английский и так в школе(хотя и испанский). Не эмигрировал он. Так и живёт по месту рождения в Texas. Только для себя ещё немецкий учит...
rjkz написав:Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех. У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии. Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.
В Німеччині Вас непогано навчать проектувати двигун внутрішнього згорання або автоматичну коробку передач, які за 3-4 роки нікому стануть непотрібними...
В дойчланде возле АЭС так и будет И во Франции Просторы поражённой войной Снигерии победителям придётся преодолевать на чём то дизельном и бронированно-полноприводном(и конечно австрмйском )
Знание языков вообще полезно. Ложка дегтя в переезде в Испанию - испанский придется учить 100%. Вот вообще без вариантов. Даже сидя в туристическом городе, на английском можешь поговорить разве что в отеле или с официантом на набережной (кафе для туристов). И то очень урезанно. А отъезжаешь на 10км вглубь города и все, 0 англоговорящих. Ни в кафе, ни в супермаркете. Я как-то расчитывал что хотя бы первое время смогу перебиваться на английском. А нифига. Хорошо что жена уже пол года тут и успела частично выучить язык до B1 (она переводчик, ей языки легко даются). А так я хз как бы мы тут выживали. Разве что язык жестов
rjkz написав:Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех. У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии. Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.
\\\ Просторы поражённой войной Снигерии победителям придётся преодолевать на чём то дизельном и бронированно-полноприводном(и конечно австрмйском )
Не уверен, но что-то мне кажется, что эти просторы на чем-то карбюраторном еще и "на палке" будет всяко сподручнее -- если что -- починить можно будет молотком. Зачем для "этого" что-то разрабатывать -- вопрос...