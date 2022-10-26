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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 17:34
slonomag написав:
Знание языков вообще полезно. Ложка дегтя в переезде в Испанию - испанский придется учить 100%. Вот вообще без вариантов. Даже сидя в туристическом городе, на английском можешь поговорить разве что в отеле или с официантом на набережной (кафе для туристов). И то очень урезанно. А отъезжаешь на 10км вглубь города и все, 0 англоговорящих. Ни в кафе, ни в супермаркете. Я как-то расчитывал что хотя бы первое время смогу перебиваться на английском. А нифига. Хорошо что жена уже пол года тут и успела частично выучить язык до B1 (она переводчик, ей языки легко даются). А так я хз как бы мы тут выживали. Разве что язык жестов
в Испании работы нет даже своим, приезжим только бизнес на таких же приезжих делать
с испанским только если в Мексику чтобы в США пешком сбежать или в некоторые страны Латинской Америки
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:55
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
А внутреннего рынка ИТ еще до войны особо не было
Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є
Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня
.
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.
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Faceless
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:02
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є
Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня
.
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.
Добре, хай буде не дотичний
, як скажете так і буде.
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BIGor
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:03
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є
Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня
.
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.
Ринок внутрішній був, манєнький, але він такий, що туди хіба іти джуном набиратися досвіду.
Умови і оплата в рази гірші чим на аутсорсі.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:09
flyman написав: Faceless написав: BIGor написав:
Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня
.
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.
Ринок внутрішній був, манєнький, але він такий, що туди хіба іти джуном набиратися досвіду.
Умови і оплата в рази гірші чим на аутсорсі.
На внутрішньому є й були позиції з рівнем оплати як в аутсорсі, тільки з повним оформленням вбілу, а не фоп, і уявіть собі не тільки джунів (хоча дійсно більшість туди приходить "набиратися досвіду")
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Faceless
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:10
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня
.
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.
Добре, хай буде не дотичний
, як скажете так і буде.
А що, аудитор то вже в сфері ІТ? Ви самі казали, що в ІТ перебралися відносно недавно
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:26
Faceless написав:
А що, аудитор то вже в сфері ІТ? Ви самі казали, що в ІТ перебралися відносно недавно
Не слідкуєте, вже більше 5 років не аудитор.
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BIGor
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