Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 195196197198 Додано: Сер 26 жов, 2022 17:34 slonomag написав: Знание языков вообще полезно. Ложка дегтя в переезде в Испанию - испанский придется учить 100%. Вот вообще без вариантов. Даже сидя в туристическом городе, на английском можешь поговорить разве что в отеле или с официантом на набережной (кафе для туристов). И то очень урезанно. А отъезжаешь на 10км вглубь города и все, 0 англоговорящих. Ни в кафе, ни в супермаркете. Я как-то расчитывал что хотя бы первое время смогу перебиваться на английском. А нифига. Хорошо что жена уже пол года тут и успела частично выучить язык до B1 (она переводчик, ей языки легко даются). А так я хз как бы мы тут выживали. Разве что язык жестов Знание языков вообще полезно. Ложка дегтя в переезде в Испанию - испанский придется учить 100%. Вот вообще без вариантов. Даже сидя в туристическом городе, на английском можешь поговорить разве что в отеле или с официантом на набережной (кафе для туристов). И то очень урезанно. А отъезжаешь на 10км вглубь города и все, 0 англоговорящих. Ни в кафе, ни в супермаркете. Я как-то расчитывал что хотя бы первое время смогу перебиваться на английском. А нифига. Хорошо что жена уже пол года тут и успела частично выучить язык до B1 (она переводчик, ей языки легко даются). А так я хз как бы мы тут выживали. Разве что язык жестов

в Испании работы нет даже своим, приезжим только бизнес на таких же приезжих делать

с испанским только если в Мексику чтобы в США пешком сбежать или в некоторые страны Латинской Америки в Испании работы нет даже своим, приезжим только бизнес на таких же приезжих делатьс испанским только если в Мексику чтобы в США пешком сбежать или в некоторые страны Латинской Америки nekefer

Повідомлень: 299 З нами з: 24.10.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: А внутреннего рынка ИТ еще до войны особо не было А внутреннего рынка ИТ еще до войны особо не было

Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є

Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня . Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує. Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує. Faceless

Модератор Повідомлень: 32192 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7611 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 18:02 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є

Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня . Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує. Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.

Добре, хай буде не дотичний , як скажете так і буде. Добре, хай буде не дотичний, як скажете так і буде. BIGor

Повідомлень: 6790 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1063 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 18:03 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є

Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня . Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує. Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.

Ринок внутрішній був, манєнький, але він такий, що туди хіба іти джуном набиратися досвіду.

Умови і оплата в рази гірші чим на аутсорсі. Ринок внутрішній був, манєнький, але він такий, що туди хіба іти джуном набиратися досвіду.Умови і оплата в рази гірші чим на аутсорсі. flyman

Повідомлень: 29755 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1432 раз. Подякували: 2563 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 18:09 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Faceless написав: BIGor написав: Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня . Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує. Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.

Ринок внутрішній був, манєнький, але він такий, що туди хіба іти джуном набиратися досвіду.

Умови і оплата в рази гірші чим на аутсорсі. Ринок внутрішній був, манєнький, але він такий, що туди хіба іти джуном набиратися досвіду.Умови і оплата в рази гірші чим на аутсорсі.

На внутрішньому є й були позиції з рівнем оплати як в аутсорсі, тільки з повним оформленням вбілу, а не фоп, і уявіть собі не тільки джунів (хоча дійсно більшість туди приходить "набиратися досвіду") На внутрішньому є й були позиції з рівнем оплати як в аутсорсі, тільки з повним оформленням вбілу, а не фоп, і уявіть собі не тільки джунів (хоча дійсно більшість туди приходить "набиратися досвіду") Faceless

Модератор Повідомлень: 32192 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7611 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 18:10 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня . Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує. Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.

Добре, хай буде не дотичний , як скажете так і буде. Добре, хай буде не дотичний, як скажете так і буде.

А що, аудитор то вже в сфері ІТ? Ви самі казали, що в ІТ перебралися відносно недавно А що, аудитор то вже в сфері ІТ? Ви самі казали, що в ІТ перебралися відносно недавно Faceless

Модератор Повідомлень: 32192 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7611 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 жов, 2022 18:26 Faceless написав: А що, аудитор то вже в сфері ІТ? Ви самі казали, що в ІТ перебралися відносно недавно А що, аудитор то вже в сфері ІТ? Ви самі казали, що в ІТ перебралися відносно недавно

Не слідкуєте, вже більше 5 років не аудитор. Не слідкуєте, вже більше 5 років не аудитор. BIGor

Повідомлень: 6790 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1063 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 195196197198 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless