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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:34

  slonomag написав:Знание языков вообще полезно. Ложка дегтя в переезде в Испанию - испанский придется учить 100%. Вот вообще без вариантов. Даже сидя в туристическом городе, на английском можешь поговорить разве что в отеле или с официантом на набережной (кафе для туристов). И то очень урезанно. А отъезжаешь на 10км вглубь города и все, 0 англоговорящих. Ни в кафе, ни в супермаркете. Я как-то расчитывал что хотя бы первое время смогу перебиваться на английском. А нифига. Хорошо что жена уже пол года тут и успела частично выучить язык до B1 (она переводчик, ей языки легко даются). А так я хз как бы мы тут выживали. Разве что язык жестов :)

в Испании работы нет даже своим, приезжим только бизнес на таких же приезжих делать
с испанским только если в Мексику чтобы в США пешком сбежать или в некоторые страны Латинской Америки
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:А внутреннего рынка ИТ еще до войны особо не было

Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є

Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня :D .
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:02

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є

Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня :D .
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.

Добре, хай буде не дотичний :D, як скажете так і буде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:03

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Ну це насправді брехня. Ємність, звісно, не та, що в аутсорсу, але ринок і був і є

Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня :D .
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.

Ринок внутрішній був, манєнький, але він такий, що туди хіба іти джуном набиратися досвіду.
Умови і оплата в рази гірші чим на аутсорсі.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:09

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня :D .
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.

Ринок внутрішній був, манєнький, але він такий, що туди хіба іти джуном набиратися досвіду.
Умови і оплата в рази гірші чим на аутсорсі.

На внутрішньому є й були позиції з рівнем оплати як в аутсорсі, тільки з повним оформленням вбілу, а не фоп, і уявіть собі не тільки джунів (хоча дійсно більшість туди приходить "набиратися досвіду")
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:10

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Ви модератор, знаєте як краще, хай буде брехня :D .
Я дійсно знаю, але то ніяк не пов'язано з модерацією. Те, що ви не були і не є дотичні до того ринку не означає, що ринку не існує.

Добре, хай буде не дотичний :D, як скажете так і буде.

А що, аудитор то вже в сфері ІТ? Ви самі казали, що в ІТ перебралися відносно недавно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:26

  Faceless написав:А що, аудитор то вже в сфері ІТ? Ви самі казали, що в ІТ перебралися відносно недавно

Не слідкуєте, вже більше 5 років не аудитор.
BIGor
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  #<1 ... 195196197198
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