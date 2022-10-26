Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
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