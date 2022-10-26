RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.

Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32194
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7611 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 196197198199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5263)
26.10.2022 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.