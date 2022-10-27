Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
Додано: Чет 27 жов, 2022 00:17
По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав.
Додано: Чет 27 жов, 2022 01:24
Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.
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