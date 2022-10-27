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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57
flyman написав:
Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.
Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 00:17
Faceless написав: flyman написав:
Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.
Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 01:24
BIGor написав:
Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.
Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 07:38
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.
Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.
3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 10:58
Понаехал написав: Faceless написав: flyman написав:
Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.
Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав.
В США по відгукам колег сильно переживають, а от тут не дуже, а мова ж про Україну
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:01
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.
Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.
3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.
Як не бити гав - буде і 3к і більше, не переживайте, тим паче ви ж вже не один рік ніби маєте досвіду
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:07
BIGor написав:
3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.
Ну так і умови праці незрівняні.
Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:21
Gastarbaiter написав:
Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день
Шара, я починав десь з 300 в Києві, але не нормований робочий день, старався більше 10 год в день не сидіти і на вихідних теж, але хто хотів пробитися більше - сиділи і по 12 год і по вихідним.
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