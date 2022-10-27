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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.

Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 00:17

  Faceless написав:
  flyman написав:Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.

Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.

По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 01:24

  BIGor написав:Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.

Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 07:38

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.

Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.

3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Понаехал написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.

Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.

По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав.
В США по відгукам колег сильно переживають, а от тут не дуже, а мова ж про Україну
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:01

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.

Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.

3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.
Як не бити гав - буде і 3к і більше, не переживайте, тим паче ви ж вже не один рік ніби маєте досвіду
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:07

  BIGor написав:3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.

Ну так і умови праці незрівняні.
Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день

Шара, я починав десь з 300 в Києві, але не нормований робочий день, старався більше 10 год в день не сидіти і на вихідних теж, але хто хотів пробитися більше - сиділи і по 12 год і по вихідним.
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