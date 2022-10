Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 196197198199 Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.

І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?

А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих. Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.

Ще з 2020 більшість віддалено

Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця

Все інше взагалі ваша хвора фантазія. Ще з 2020 більшість віддаленоЛояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавцяВсе інше взагалі ваша хвора фантазія. Faceless

Модератор Повідомлень: 32197 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7608 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 00:17 Faceless написав: flyman написав: Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.

І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?

А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих. Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.

Ще з 2020 більшість віддалено

Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця

Все інше взагалі ваша хвора фантазія. Ще з 2020 більшість віддаленоЛояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавцяВсе інше взагалі ваша хвора фантазія.

По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав. По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав. Понаехал

Повідомлень: 4061 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 01:24 BIGor написав: Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня. Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.

Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть. Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть. Gastarbaiter Повідомлень: 2221 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 07:38 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня. Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.

Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть. Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.

3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать. 3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать. BIGor

Повідомлень: 6799 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1063 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 10:58 Re: Еміграція, заробітчанство Понаехал написав: Faceless написав: flyman написав: Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.

І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?

А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих. Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.

Ще з 2020 більшість віддалено

Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця

Все інше взагалі ваша хвора фантазія. Ще з 2020 більшість віддаленоЛояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавцяВсе інше взагалі ваша хвора фантазія.

По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав. По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав. В США по відгукам колег сильно переживають, а от тут не дуже, а мова ж про Україну В США по відгукам колег сильно переживають, а от тут не дуже, а мова ж про Україну Faceless

Модератор Повідомлень: 32197 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7608 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 11:01 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня. Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.

Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть. Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.

3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать. 3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать. Як не бити гав - буде і 3к і більше, не переживайте, тим паче ви ж вже не один рік ніби маєте досвіду Як не бити гав - буде і 3к і більше, не переживайте, тим паче ви ж вже не один рік ніби маєте досвіду Faceless

Модератор Повідомлень: 32197 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7608 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 12:07 BIGor написав: 3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать. 3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.

Ну так і умови праці незрівняні.

Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день Ну так і умови праці незрівняні.Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день Gastarbaiter Повідомлень: 2221 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 12:21 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день

Шара, я починав десь з 300 в Києві, але не нормований робочий день, старався більше 10 год в день не сидіти і на вихідних теж, але хто хотів пробитися більше - сиділи і по 12 год і по вихідним. Шара, я починав десь з 300 в Києві, але не нормований робочий день, старався більше 10 год в день не сидіти і на вихідних теж, але хто хотів пробитися більше - сиділи і по 12 год і по вихідним. BIGor

Повідомлень: 6799 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1063 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 196197198199 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless