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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57
flyman написав:
Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.
Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 00:17
Faceless написав: flyman написав:
Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.
Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 01:24
BIGor написав:
Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.
Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 07:38
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.
Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.
3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 10:58
Понаехал написав: Faceless написав: flyman написав:
Для цього треба бути зубром, на якому все тримається.
І скільки таких продуктів, і скільки зубрів було і є?
А ще тре ходити в офіс і бути дуже лояльним до вищестоящих.
Ще з 2020 більшість віддалено
Лояльність - та така сама як і до будь-якого роботодавця
Все інше взагалі ваша хвора фантазія.
По статистике менеджмент во всем мире очень переживает о посещаемости офисов. Флай в этом прав.
В США по відгукам колег сильно переживають, а от тут не дуже, а мова ж про Україну
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:01
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Читав що польські забудовники лишились робочої сили (хто в Україні лишився, а хто по Канадам - бо спрощено все) - і будівельники зараз в шоколаді - до 3 тис. євро зарплатня.
Ну такий собі "шоколад", дуже не порозкошуєш на ці 3000. Хоча, звичайно, у порівнянні з 1000 на фабриці - це таки великі гроші, мабуть.
3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.
Як не бити гав - буде і 3к і більше, не переживайте, тим паче ви ж вже не один рік ніби маєте досвіду
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:07
BIGor написав:
3000 євро - це просто нездійснення мрія для мене навіть в IT (хоча може роки через 2-3 і буде), а тут звичайному арматурщику без освіти падають нашару такі кошти. Тільки звичайно їм для цього треба виїхать.
Ну так і умови праці незрівняні.
Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:21
Gastarbaiter написав:
Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день
Шара, я починав десь з 300 в Києві, але не нормований робочий день, старався більше 10 год в день не сидіти і на вихідних теж, але хто хотів пробитися більше - сиділи і по 12 год і по вихідним.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 14:47
Gastarbaiter написав:
Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день
Життя показує, що довго халяви не буває. В середині 2000-х в банках була схожа ситуація - бабла в БС вливали повно, був дефіцит спеціялістів, я буквально те саме чув від людей "у нас тут плюєш у стелю півдня і бабло рікою". Вже за кілька років така конкуренція була, що люди овертаймили до ночі і срака димілася, щоб збудувати собі кар'єру
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Додано: Чет 27 жов, 2022 15:45
Faceless написав: Gastarbaiter написав:
Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день
Життя показує, що довго халяви не буває. В середині 2000-х в банках була схожа ситуація - бабла в БС вливали повно, був дефіцит спеціялістів, я буквально те саме чув від людей "у нас тут плюєш у стелю півдня і бабло рікою". Вже за кілька років така конкуренція була, що люди овертаймили до ночі і срака димілася, щоб збудувати собі кар'єру
Ну, поки що тенденція на ріст робочих місць у галузі зберігається. Тож найближчі роки точно нічого не загрожує (окрім перспективи глобальної війни, звісно, але при такому сценарії вже буде без різниці на галузь).
До речі, саме Україна могла би скласти конкуренцію Польщі у сфері корпоративного аутсорсу (бухгалтерія, фінанси, HR, закупки, Customer service і т.п.), маючи міцних спеціалістів та відносно низькі зарплати, але, на певно, є ще щось, чого бракує. Тож поки що корпорації мігрують саме у Польщу. І це теж певний фактор до врахування при виборі країни. Бо є великі шанси поїхати працювати до якогось умовного Адідасу в Німеччину чи GSK у ЮК, а за рік-два дізнатися, що твій відділ переносять до Польщі і на ринку праці тиняються ще сотні спеціалістів з інших фірм, чиї відділи також перенесли.
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