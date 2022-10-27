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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:57

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день

Життя показує, що довго халяви не буває. В середині 2000-х в банках була схожа ситуація - бабла в БС вливали повно, був дефіцит спеціялістів, я буквально те саме чув від людей "у нас тут плюєш у стелю півдня і бабло рікою". Вже за кілька років така конкуренція була, що люди овертаймили до ночі і срака димілася, щоб збудувати собі кар'єру

\\\ але, на певно, є ще щось, чого бракує. Тож поки що корпорації мігрують саме у Польщу.
\\\

Много чего "бракує": стабильности в (налоговом) законодательстве, например -- чуть ли не каждый новый послидовнык что-то чудит -- вон и текущий какие-то невнятные 10-10-10 презентовал... Верховенство права -- чтоб кум, если что, успешный бизнес не отжал.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:06

  Gastarbaiter написав:Ну так і умови праці незрівняні.
Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день :D

где такие з/п? насколько знаю в классических банках такого нет, особенно по текущему курсу, з/п в гривнах никто не поднимает
nekefer
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  #<1 ... 197198199200
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