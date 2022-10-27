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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 жов, 2022 15:57
Gastarbaiter написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав:
Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день
Життя показує, що довго халяви не буває. В середині 2000-х в банках була схожа ситуація - бабла в БС вливали повно, був дефіцит спеціялістів, я буквально те саме чув від людей "у нас тут плюєш у стелю півдня і бабло рікою". Вже за кілька років така конкуренція була, що люди овертаймили до ночі і срака димілася, щоб збудувати собі кар'єру
\\\ але, на певно, є ще щось, чого бракує. Тож поки що корпорації мігрують саме у Польщу.
\\\
Много чего "бракує": стабильности в (налоговом) законодательстве, например -- чуть ли не каждый новый послидовнык что-то чудит -- вон и текущий какие-то невнятные 10-10-10 презентовал... Верховенство права -- чтоб кум, если что, успешный бизнес не отжал.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:06
Gastarbaiter написав:
Ну так і умови праці незрівняні.
Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день
где такие з/п? насколько знаю в классических банках такого нет, особенно по текущему курсу, з/п в гривнах никто не поднимает
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nekefer
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:50
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.
У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.
Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.
Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?
через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях.
Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.
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Wisznia2021
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:59
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Bolt написав:
Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?
через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях.
Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.
Вожзожно сейчас есть какие-то варианты, как беженец учиться в немецком вузе.
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Bolt
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Додано: Чет 27 жов, 2022 20:04
nekefer написав:
где такие з/п? насколько знаю в классических банках такого нет, особенно по текущему курсу, з/п в гривнах никто не поднимает
Мова йшла про Польщу. Це зарплати у відділах фінансового аналізу та звітності так званих Shared Service Center. Звичайно, що це умовний верхній квартіль. Є безліч компаній, де стільки не запропонують.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 20:59
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Bolt написав:
Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?
через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях.
Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.
Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает.
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rjkz
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:08
Bolt написав: Wisznia2021 написав: Bolt написав:
Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?[/quot]
Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.
Вожзожно сейчас есть какие-то варианты, как беженец учиться в немецком вузе.
Неправильно поставлен вопрос: сейчас,возможно, для беженцев нет требования откривать студ визу, т.к. они уже легально находяться в стране. И в штудиенколеге " не учат немецкий язик", он для того, чтоби " вировнять" укр и нёмецкое среднее образования, и в него поступают уже с мин В2( по факту - с С1). Но в конце - да, сдают еще и тестдаф, кажись.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:13
rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:
через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях.
Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.
Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает.
3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр.
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Wisznia2021
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:32
Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает.
3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр.
Вам же сказали: с 2000 евро приехал, отучился 5 лет и ни цента не потратил.
Обычное дело.
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