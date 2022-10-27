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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 198199200201> Додано: Чет 27 жов, 2022 15:57 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день

Життя показує, що довго халяви не буває. В середині 2000-х в банках була схожа ситуація - бабла в БС вливали повно, був дефіцит спеціялістів, я буквально те саме чув від людей "у нас тут плюєш у стелю півдня і бабло рікою". Вже за кілька років така конкуренція була, що люди овертаймили до ночі і срака димілася, щоб збудувати собі кар'єру Життя показує, що довго халяви не буває. В середині 2000-х в банках була схожа ситуація - бабла в БС вливали повно, був дефіцит спеціялістів, я буквально те саме чув від людей "у нас тут плюєш у стелю півдня і бабло рікою". Вже за кілька років така конкуренція була, що люди овертаймили до ночі і срака димілася, щоб збудувати собі кар'єру

\\\ але, на певно, є ще щось, чого бракує. Тож поки що корпорації мігрують саме у Польщу.

\\\ \\\ але, на певно, є ще щось, чого бракує. Тож поки що корпорації мігрують саме у Польщу.\\\

Много чего "бракує": стабильности в (налоговом) законодательстве, например -- чуть ли не каждый новый послидовнык что-то чудит -- вон и текущий какие-то невнятные 10-10-10 презентовал... Верховенство права -- чтоб кум, если что, успешный бизнес не отжал. Много чего "бракує": стабильности в (налоговом) законодательстве, например -- чуть ли не каждый новый послидовнык что-то чудит -- вон и текущий какие-то невнятные 10-10-10 презентовал... Верховенство права -- чтоб кум, если что, успешный бизнес не отжал. _hunter Повідомлень: 7211 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 16:06 Gastarbaiter написав: Ну так і умови праці незрівняні.

Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день Ну так і умови праці незрівняні.Не знаю, як там у ваших ІТ, але у фінансах 3000 євро цілком досяжні з рівня керівника відділу. Провідний спеціаліст - 2500, але без "головняка". Спец-початківець десь 1500-2000. Робота - 3-4 години на день

где такие з/п? насколько знаю в классических банках такого нет, особенно по текущему курсу, з/п в гривнах никто не поднимает где такие з/п? насколько знаю в классических банках такого нет, особенно по текущему курсу, з/п в гривнах никто не поднимает nekefer

Повідомлень: 306 З нами з: 24.10.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 19:50 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав: Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.

У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.

Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал. Ну в Германии обучение на немецком бесплатное для всех.У друга сын закончил универ и теперь работает в Германии.Приехал с 2000 евро от родителей в кармане, поступил, получил общагу.за отличную учебу получал около 600 евро стипендии. Их хватало на оплату общаги (около 200 евро) и оставалось на расходы. 2000 евро - не прикоснулся. Под конец учебы подрабатывал.

Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал? Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?



через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях. через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях.

Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает. Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает. Wisznia2021 Повідомлень: 154 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 19:59 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Bolt написав: Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал? Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?



через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях. через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях.

Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает. Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.

Вожзожно сейчас есть какие-то варианты, как беженец учиться в немецком вузе. Вожзожно сейчас есть какие-то варианты, как беженец учиться в немецком вузе. Bolt Повідомлень: 1358 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 20:04 nekefer написав: где такие з/п? насколько знаю в классических банках такого нет, особенно по текущему курсу, з/п в гривнах никто не поднимает где такие з/п? насколько знаю в классических банках такого нет, особенно по текущему курсу, з/п в гривнах никто не поднимает

Мова йшла про Польщу. Це зарплати у відділах фінансового аналізу та звітності так званих Shared Service Center. Звичайно, що це умовний верхній квартіль. Є безліч компаній, де стільки не запропонують. Мова йшла про Польщу. Це зарплати у відділах фінансового аналізу та звітності так званих Shared Service Center. Звичайно, що це умовний верхній квартіль. Є безліч компаній, де стільки не запропонують. Gastarbaiter Повідомлень: 2223 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 20:59 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Bolt написав: Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал? Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?



через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях. через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях.

Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает. Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.



Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает. Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает. rjkz

Повідомлень: 13864 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7231 раз. Подякували: 4310 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 21:08 Bolt написав: Wisznia2021 написав: Bolt написав: Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?[/quot]

Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает. Тест на знание немецкого в Украине сдавал? Или в Германии через годичный подготовительные колледж поступал?[/quot]Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.

Вожзожно сейчас есть какие-то варианты, как беженец учиться в немецком вузе. Вожзожно сейчас есть какие-то варианты, как беженец учиться в немецком вузе.

Неправильно поставлен вопрос: сейчас,возможно, для беженцев нет требования откривать студ визу, т.к. они уже легально находяться в стране. И в штудиенколеге " не учат немецкий язик", он для того, чтоби " вировнять" укр и нёмецкое среднее образования, и в него поступают уже с мин В2( по факту - с С1). Но в конце - да, сдают еще и тестдаф, кажись. Неправильно поставлен вопрос: сейчас,возможно, для беженцев нет требования откривать студ визу, т.к. они уже легально находяться в стране. И в штудиенколеге " не учат немецкий язик", он для того, чтоби " вировнять" укр и нёмецкое среднее образования, и в него поступают уже с мин В2( по факту - с С1). Но в конце - да, сдают еще и тестдаф, кажись. Wisznia2021 Повідомлень: 154 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 21:13 rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав: через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях. через колледж, но и его и сестру родители тянули на курсах с раннего возраста по немецкому и английскому. Фактически, он малтилингуал украинский, русский, немецкий и английский в равной мере. По программе обмена во время школы жил в немецких семьях.

Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает. Наверное, син слегка немолод- даже не знаю, когда такие условия били: чтоб с 2 т евро приехать и ни копейки не потратить. Уже очень давно студенческую визу не откроют без 8-9 т евро на счету. Без єтой суми посольство даже доки на рассмотрение не принимает.



Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает. Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает.

3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр. 3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр. Wisznia2021 Повідомлень: 154 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 жов, 2022 21:32 Wisznia2021 написав: rjkz написав:

Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает. Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает.

3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр. 3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр.

Вам же сказали: с 2000 евро приехал, отучился 5 лет и ни цента не потратил.

Обычное дело для Германии. Поехал бы в Штаты - к концу 5го года уже бы был миллионером. Вам же сказали: с 2000 евро приехал, отучился 5 лет и ни цента не потратил.Обычное дело для Германии. Поехал бы в Штаты - к концу 5го года уже бы был миллионером. airmax78 Повідомлень: 41153 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5091 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:06 airmax78 написав: :evil: Wisznia2021 написав: rjkz написав:

Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает. Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает.

3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр. 3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр.

Вам же сказали: с 2000 евро приехал, отучился 5 лет и ни цента не потратил.

Обычное дело для Германии. Поехал бы в Штаты - к концу 5го года уже бы был миллионером. :evil:Вам же сказали: с 2000 евро приехал, отучился 5 лет и ни цента не потратил.Обычное дело для Германии. Поехал бы в Штаты - к концу 5го года уже бы был миллионером.



Нет, Максим, не в Штатах состояния зарабатываются.

То ли дело торговать цветами в Киеве.

350 куе за один цветочек. И главное очередь желающих, надо пендалями разгонять.

Штаты нервно курят бамбук.



В Штатах приезжие работают за миску супа и периодически голодают.

Ходят в обносках из секонда и ездят на битках из Украиныю Нет, Максим, не в Штатах состояния зарабатываются.То ли дело торговать цветами в Киеве.350 куе за один цветочек. И главное очередь желающих, надо пендалями разгонять.Штаты нервно курят бамбук.В Штатах приезжие работают за миску супа и периодически голодают.Ходят в обносках из секонда и ездят на битках из Украиныю rjkz

Повідомлень: 13864 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7231 раз. Подякували: 4310 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 198199200201> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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