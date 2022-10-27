airmax78 написав::evil:Wisznia2021 написав:
3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр.
Вам же сказали: с 2000 евро приехал, отучился 5 лет и ни цента не потратил.
Обычное дело для Германии. Поехал бы в Штаты - к концу 5го года уже бы был миллионером.
А по ночам еще и работал супергероем - спасал мир.