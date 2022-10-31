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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 02:03
airmax78 написав:
:evil:
Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает.
3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр.
Вам же сказали: с 2000 евро приехал, отучился 5 лет и ни цента не потратил.
Обычное дело для Германии. Поехал бы в Штаты - к концу 5го года уже бы был миллионером.
А по ночам еще и работал супергероем - спасал мир.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 03:57
Вчера наблюдал комичную ситуацию.
В кулинарном отделе одного из супермаркетов, который я посещаю, покупательница на Инглише просит дать ей то-то и то-то и то-то, а по ту сторону прилавка работница супермаркета с ней общается Мовою.
Очень впечатлило.
Питання-answer-питання-answer-question-відповідь. Дякую, до побачення. Наступний.
И это в НЙ.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:58
rjkz написав:
Питання-answer-питання-answer-question-відповідь. Дякую, до побачення. Наступний.
И это в НЙ.
Питання, як вона влаштувалася на цю посаду? Була ж якась співбесіда, і HR мав би розуміти, що людину із нульовим рівнем інгліша не можна ставити на позицію, яка передбачає спілкування і обслуговування клієнтів.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:32
NetSerpent написав: rjkz написав:
Питання-answer-питання-answer-question-відповідь. Дякую, до побачення. Наступний.
И это в НЙ.
Питання, як вона влаштувалася на цю посаду? Була ж якась співбесіда, і HR мав би розуміти, що людину із нульовим рівнем інгліша не можна ставити на позицію, яка передбачає спілкування і обслуговування клієнтів.
Мабуть, ви не зрозуміли: касирка знає інгліш, але розгледіла в покупцях " своїх" і почала відповідати їм солов'їною.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:39
NetSerpent написав: rjkz написав:
Питання-answer-питання-answer-question-відповідь. Дякую, до побачення. Наступний.
И это в НЙ.
Питання, як вона влаштувалася на цю посаду? Була ж якась співбесіда, і HR мав би розуміти, що людину із нульовим рівнем інгліша не можна ставити на позицію, яка передбачає спілкування і обслуговування клієнтів.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:03
Wisznia2021 написав:
Мабуть, ви не зрозуміли: касирка знає інгліш, але розгледіла в покупцях " своїх" і почала відповідати їм солов'їною.
А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))
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