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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 02:03

  airmax78 написав::evil:
  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:
Сейчас ему 25 лет. 3-4 года как закончил универ и работает.

3,5 лет бакалавр+ 1 год- штудиенколег+ 3 года работает.25-7,5= в 17,5лет поступал в штудиен в 2015 году( єто я беру по- минимуму)- условие про 8050 евро на счету уже било. Єто если не мед, не юрист и не педагог и без магистра- только бакалавр.

Вам же сказали: с 2000 евро приехал, отучился 5 лет и ни цента не потратил.
Обычное дело для Германии. Поехал бы в Штаты - к концу 5го года уже бы был миллионером.

А по ночам еще и работал супергероем - спасал мир.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 03:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Вчера наблюдал комичную ситуацию.
В кулинарном отделе одного из супермаркетов, который я посещаю, покупательница на Инглише просит дать ей то-то и то-то и то-то, а по ту сторону прилавка работница супермаркета с ней общается Мовою.
Очень впечатлило.
Питання-answer-питання-answer-question-відповідь. Дякую, до побачення. Наступний.
И это в НЙ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:58

  rjkz написав:Питання-answer-питання-answer-question-відповідь. Дякую, до побачення. Наступний.
И это в НЙ.

Питання, як вона влаштувалася на цю посаду? Була ж якась співбесіда, і HR мав би розуміти, що людину із нульовим рівнем інгліша не можна ставити на позицію, яка передбачає спілкування і обслуговування клієнтів.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:32

  NetSerpent написав:
  rjkz написав:Питання-answer-питання-answer-question-відповідь. Дякую, до побачення. Наступний.
И это в НЙ.

Питання, як вона влаштувалася на цю посаду? Була ж якась співбесіда, і HR мав би розуміти, що людину із нульовим рівнем інгліша не можна ставити на позицію, яка передбачає спілкування і обслуговування клієнтів.

Мабуть, ви не зрозуміли: касирка знає інгліш, але розгледіла в покупцях " своїх" і почала відповідати їм солов'їною.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:39

Всё понимает, но ничего не говорит

  NetSerpent написав:
  rjkz написав:Питання-answer-питання-answer-question-відповідь. Дякую, до побачення. Наступний.
И это в НЙ.

Питання, як вона влаштувалася на цю посаду? Була ж якась співбесіда, і HR мав би розуміти, що людину із нульовим рівнем інгліша не можна ставити на позицію, яка передбачає спілкування і обслуговування клієнтів.


flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:03

  Wisznia2021 написав:Мабуть, ви не зрозуміли: касирка знає інгліш, але розгледіла в покупцях " своїх" і почала відповідати їм солов'їною.

А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:09

  NetSerpent написав:
  Wisznia2021 написав:Мабуть, ви не зрозуміли: касирка знає інгліш, але розгледіла в покупцях " своїх" і почала відповідати їм солов'їною.

А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))


Очень...очень много стало из Украины.
Правда и расийян за последний месяц дофига стало. Их говор слух режет.
Раньще никогда не задумывался насколько украинский русский язык звучит по-другому от росийского русского. И это еще не всегда. Так что расийянцев дофига п"нАехало. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:22

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  NetSerpent написав:
  Wisznia2021 написав:Мабуть, ви не зрозуміли: касирка знає інгліш, але розгледіла в покупцях " своїх" і почала відповідати їм солов'їною.

А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))


Очень...очень много стало из Украины.
Правда и расийян за последний месяц дофига стало. Их говор слух режет.
Раньще никогда не задумывался насколько украинский русский язык звучит по-другому от росийского русского. И это еще не всегда. Так что расийянцев дофига п"нАехало. :mrgreen:
Тікайте звідти :mrgreen:
Faceless
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