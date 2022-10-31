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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:54

  NetSerpent написав:А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))
Як у дома, ну його в баню. Краще як у Європі.
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  #<1 ... 199200201202
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