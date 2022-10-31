Як у дома, ну його в баню. Краще як у Європі.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 жов, 2022 21:54
Додано: Вів 01 лис, 2022 00:41
Українців значно більше.
Ми їх і тут переможемо.
Поки що потроху вдаеться перевиховувати.
Вчимо їх Гімн України співати та деяких українській Мові.
Вдягнемо в футболки з Тризубом, нікуди вони не дінуться.
На все час треба.
Головне, щоб вони в кодла себе подібних не збиралися, бо тоді в них руськиймір, тобто сеча в голову стучить та й планка падає.
Додано: Вів 01 лис, 2022 00:51
Вы можете на слух отличить вьетнамский и тайский языки? Шведский и голландский? Башкирский и калмыцкий? Вот и иностранцы не различают русский и украинский. Даже поляки (к моему огромному удивлению).
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:12
В семье мы общаемся на русском.
Селяви.
Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.
Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.
С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.
Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.
Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.
Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.
Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.
Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.
Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их нах.ер обратно НА Украину"
Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.
В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.
Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.
На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.
Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|