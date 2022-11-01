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#<1 ... 199200201202 Додано: Пон 31 жов, 2022 21:54 NetSerpent написав: А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. ))) А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. ))) Як у дома, ну його в баню. Краще як у Європі. Як у дома, ну його в баню. Краще як у Європі. Grand Touring Повідомлень: 988 З нами з: 23.03.20 Подякував: 309 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 00:41 Faceless написав: rjkz написав: NetSerpent написав: А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. ))) А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))



Очень...очень много стало из Украины.

Правда и расийян за последний месяц дофига стало. Их говор слух режет.

Раньще никогда не задумывался насколько украинский русский язык звучит по-другому от росийского русского. И это еще не всегда. Так что расийянцев дофига п"нАехало. Очень...очень много стало из Украины.Правда и расийян за последний месяц дофига стало. Их говор слух режет.Раньще никогда не задумывался насколько украинский русский язык звучит по-другому от росийского русского. И это еще не всегда. Так что расийянцев дофига п"нАехало. Тікайте звідти Тікайте звідти



Українців значно більше.

Ми їх і тут переможемо.

Поки що потроху вдаеться перевиховувати.

Вчимо їх Гімн України співати та деяких українській Мові.

Вдягнемо в футболки з Тризубом, нікуди вони не дінуться.

На все час треба.

Головне, щоб вони в кодла себе подібних не збиралися, бо тоді в них руськиймір, тобто сеча в голову стучить та й планка падає. Українців значно більше.Ми їх і тут переможемо.Поки що потроху вдаеться перевиховувати.Вчимо їх Гімн України співати та деяких українській Мові.Вдягнемо в футболки з Тризубом, нікуди вони не дінуться.На все час треба.Головне, щоб вони в кодла себе подібних не збиралися, бо тоді в них руськиймір, тобто сеча в голову стучить та й планка падає. rjkz

Повідомлень: 13888 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 00:51 San написав: В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском

Вы можете на слух отличить вьетнамский и тайский языки? Шведский и голландский? Башкирский и калмыцкий? Вот и иностранцы не различают русский и украинский. Даже поляки (к моему огромному удивлению). Вы можете на слух отличить вьетнамский и тайский языки? Шведский и голландский? Башкирский и калмыцкий? Вот и иностранцы не различают русский и украинский. Даже поляки (к моему огромному удивлению). Gastarbaiter Повідомлень: 2224 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 01:12 San написав: rjkz

немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?

В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском



В семье мы общаемся на русском.

Селяви.

Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.

Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.

С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.

Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.

Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.

Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.

Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.

Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.

Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их нах.ер обратно НА Украину"

Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.

В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.

Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.

На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.

Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА. В семье мы общаемся на русском.Селяви.Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их нах.ер обратно НА Украину"Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА. rjkz

Повідомлень: 13888 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 04:23 San написав: rjkz

немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?

В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском

Ще до війни закордоном перейшли на українську: 1. підари не розуміють 2. щоб з ними не плутали і щоб українці нас ідентифікували



ПС: є наочний приклад, коли німець( правда, вивчав українську- десь, рівень А1, може) відрізняє українську і руцьку, навіть, робить зауваження. Ще до війни закордоном перейшли на українську: 1. підари не розуміють 2. щоб з ними не плутали і щоб українці нас ідентифікувалиПС: є наочний приклад, коли німець( правда, вивчав українську- десь, рівень А1, може) відрізняє українську і руцьку, навіть, робить зауваження. Wisznia2021 Повідомлень: 158 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 199200201202 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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