RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:54

  NetSerpent написав:А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))
Як у дома, ну його в баню. Краще як у Європі.
Grand Touring
 
Повідомлень: 988
З нами з: 23.03.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:41

  Faceless написав:
rjkz написав:
  NetSerpent написав:А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))


Очень...очень много стало из Украины.
Правда и расийян за последний месяц дофига стало. Их говор слух режет.
Раньще никогда не задумывался насколько украинский русский язык звучит по-другому от росийского русского. И это еще не всегда. Так что расийянцев дофига п"нАехало. :mrgreen:
Тікайте звідти :mrgreen:


Українців значно більше.
Ми їх і тут переможемо.
Поки що потроху вдаеться перевиховувати.
Вчимо їх Гімн України співати та деяких українській Мові.
Вдягнемо в футболки з Тризубом, нікуди вони не дінуться.
На все час треба.
Головне, щоб вони в кодла себе подібних не збиралися, бо тоді в них руськиймір, тобто сеча в голову стучить та й планка падає.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13888
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7246 раз.
Подякували: 4338 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:51

  San написав:В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском

Вы можете на слух отличить вьетнамский и тайский языки? Шведский и голландский? Башкирский и калмыцкий? Вот и иностранцы не различают русский и украинский. Даже поляки (к моему огромному удивлению).
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2224
З нами з: 26.02.18
Подякував: 607 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:12

  San написав:rjkz
немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?
В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском


В семье мы общаемся на русском.
Селяви.
Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.
Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.
С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.
Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.
Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.
Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.
Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.
Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.
Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их нах.ер обратно НА Украину" :mrgreen:
Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.
В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.
Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.
На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.
Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13888
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7246 раз.
Подякували: 4338 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 04:23

  San написав:rjkz
немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?
В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском

Ще до війни закордоном перейшли на українську: 1. підари не розуміють 2. щоб з ними не плутали і щоб українці нас ідентифікували

ПС: є наочний приклад, коли німець( правда, вивчав українську- десь, рівень А1, може) відрізняє українську і руцьку, навіть, робить зауваження.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 158
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 199200201202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5329)
01.11.2022 04:25
Ринок ОВДП (3614)
01.11.2022 01:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.