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#<1 ... 200201202203> Додано: Пон 31 жов, 2022 21:54 NetSerpent написав: А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. ))) А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. ))) Як у дома, ну його в баню. Краще як у Європі. Як у дома, ну його в баню. Краще як у Європі. Grand Touring Повідомлень: 986 З нами з: 23.03.20 Подякував: 309 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 00:41 Faceless написав: rjkz написав: NetSerpent написав: А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. ))) А, ну тоді все норм. Це навіть добре. І в Нью-Йорку наші люди будуть почувати себе як вдома. Душевно так, по-домашньому. )))



Очень...очень много стало из Украины.

Правда и расийян за последний месяц дофига стало. Их говор слух режет.

Раньще никогда не задумывался насколько украинский русский язык звучит по-другому от росийского русского. И это еще не всегда. Так что расийянцев дофига п"нАехало. Очень...очень много стало из Украины.Правда и расийян за последний месяц дофига стало. Их говор слух режет.Раньще никогда не задумывался насколько украинский русский язык звучит по-другому от росийского русского. И это еще не всегда. Так что расийянцев дофига п"нАехало. Тікайте звідти Тікайте звідти



Українців значно більше.

Ми їх і тут переможемо.

Поки що потроху вдаеться перевиховувати.

Вчимо їх Гімн України співати та деяких українській Мові.

Вдягнемо в футболки з Тризубом, нікуди вони не дінуться.

На все час треба.

Головне, щоб вони в кодла себе подібних не збиралися, бо тоді в них руськиймір, тобто сеча в голову стучить та й планка падає. Українців значно більше.Ми їх і тут переможемо.Поки що потроху вдаеться перевиховувати.Вчимо їх Гімн України співати та деяких українській Мові.Вдягнемо в футболки з Тризубом, нікуди вони не дінуться.На все час треба.Головне, щоб вони в кодла себе подібних не збиралися, бо тоді в них руськиймір, тобто сеча в голову стучить та й планка падає. rjkz

Повідомлень: 13895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 00:51 San написав: В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском

Вы можете на слух отличить вьетнамский и тайский языки? Шведский и голландский? Башкирский и калмыцкий? Вот и иностранцы не различают русский и украинский. Даже поляки (к моему огромному удивлению). Вы можете на слух отличить вьетнамский и тайский языки? Шведский и голландский? Башкирский и калмыцкий? Вот и иностранцы не различают русский и украинский. Даже поляки (к моему огромному удивлению). Gastarbaiter Повідомлень: 2224 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 01:12 San написав: rjkz

немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?

В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском



В семье мы общаемся на русском.

Селяви.

Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.

Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.

С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.

Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.

Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.

Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.

Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.

Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.

Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их обратно НА Украину"

Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.

В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.

Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.

На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.

Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА. В семье мы общаемся на русском.Селяви.Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их обратно НА Украину"Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА. rjkz

Повідомлень: 13895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 11:07 rjkz написав: San написав: rjkz

немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?

В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском



В семье мы общаемся на русском.

Селяви.

Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.

Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.

С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.

Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.

Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.

Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.

Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.

Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.

Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их обратно НА Украину"

Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.

В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.

Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.

На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.

Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА. В семье мы общаемся на русском.Селяви.Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их обратно НА Украину"Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА.



А скажіть будь ласка це міф чи реальність: багато знайомих які зараз чи останні пару місяців переїхали в США, росказують мульку що всі ідуть чи дальнобійниками чи перевізниками автівок на пікапах з трейлером, і заробляють від 10000$ міс. Питання не про реальність, це само собою є , маю на увазі чи є массовість що кожен приїзжий працюючи водієм має від 10000$ в міс. А скажіть будь ласка це міф чи реальність: багато знайомих які зараз чи останні пару місяців переїхали в США, росказують мульку що всі ідуть чи дальнобійниками чи перевізниками автівок на пікапах з трейлером, і заробляють від 10000$ міс. Питання не про реальність, це само собою є , маю на увазі чи є массовість що кожен приїзжий працюючи водієм має від 10000$ в міс. xio13 Повідомлень: 689 З нами з: 13.04.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 12:14 xio13 написав: rjkz написав: San написав: rjkz

немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?

В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском немного личный вопрос: Вы со своей семьей вне дома общаетесь на русском или украинском сейчас? (вопрос без упрека). Подозреваю, что на русском, судя из постов на форуме. Сейчас же негативное отношение к русскому в США и не чувствуете ли Вы, что в Вас окружающие видят русского?В принципе тот же вопрос ко всем форумчанам, кто за границей сейчас, и продолжает говорить на русском



В семье мы общаемся на русском.

Селяви.

Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.

Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.

С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.

Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.

Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.

Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.

Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.

Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.

Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их обратно НА Украину"

Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.

В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.

Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.

На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.

Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА. В семье мы общаемся на русском.Селяви.Мы с женой выросли в Киеве в те времена, когда он был преимущественно русскоязычным.Если я понимаю, что передо мной человек из Украины, я перехожу на украинский и дальше если он поддерживает, то продолжаем на украинском, если нет, то на русском.С русским тут такая история, что он является языком межинтернационального общения для эмигрантов из б.СССР. Даже украинцы с Западной Украины, которые здесь давно, разговаривают на русском. Я с теми, кого знаю, разговариваю на украинском, поощряя переходить на Мову. Требовать от азербайджанцев, армян, грузинов, казахов, молдован и пр. общения на Мові невозможно. Хотя некоторые пытаются хоть несколько слов сказать.Вообще, я тут больше практикую общение на украинском, чем в Киеве до отъезда.Так получилось, что нащ круг общения был из коренных киевлян. Сорри, но в основном именно Киев был раньше русскоязычным. Я понимаю почему, в этом нет ничего хорошего, но как было так было.Насчет детей я не парюсь, тут что ни делай - все равно они будут через несколько лет в основном на Инглище общаться, а уж если внуков дождемся, то для них русский и китайский будут одинаков чужими.Есть еще такое явление, что некоторые украинцы после февраля перешли на Мову и дальще их не волнует как ведет собеседник, не понимает - это его проблемы.Расиянцев некоторых такая позиция рвет в клочья.Слышал разговор таких "Я-ж понимаю, что он грит на русском и понимает, чЁ ему трудно со мной на русском говорить? Погрузить всех этих хахлов в контейнеры и отправить их обратно НА Украину"Вот такие гаденыши тоже есть и немало. Но наааамного меньше чем в Германии.В самом начале где-то недалеко от нас, рассказывали, один такой зет налепил на машину. Ну ему ночью колеса порезали и все стекла и зеркала побили.Вообще на билдингах много украинских флагов, на машинах, в магазинах и пр.На Уолл стрит возле биржи всегда был флаг США и флаг штата НЙ, в марте мэр НЙ поднял еще и украинский флаг и заявил, что он будет тут до тех пор, пока не закончится война.Самое обидное встречать ватных украинцев. Это очень зависит не ОТКУДА они приехали, а из КОГДА.



А скажіть будь ласка це міф чи реальність: багато знайомих які зараз чи останні пару місяців переїхали в США, росказують мульку що всі ідуть чи дальнобійниками чи перевізниками автівок на пікапах з трейлером, і заробляють від 10000$ міс. Питання не про реальність, це само собою є , маю на увазі чи є массовість що кожен приїзжий працюючи водієм має від 10000$ в міс. А скажіть будь ласка це міф чи реальність: багато знайомих які зараз чи останні пару місяців переїхали в США, росказують мульку що всі ідуть чи дальнобійниками чи перевізниками автівок на пікапах з трейлером, і заробляють від 10000$ міс. Питання не про реальність, це само собою є , маю на увазі чи є массовість що кожен приїзжий працюючи водієм має від 10000$ в міс.



Ну, тракдрайверами и на пикапы автовозы много идет. Далеко не все. Это очень тяжелая работа.

Для того, чтобы стать тракдрайвером надо получить CDL (commercial driver license), его вроде можно получить после года владения обычными правами. Надо еще учиться на курсах или в компаниях. По началу сажают вторым номером, это примерно в 2 раза меньше чем если сам, но для ньюкамера очень неплохой доход.

А так, да на 10-12-15 тысяч в месяц можно выйти. Иногда больше, но это уже может на своем траке. Только это уйти в рейс недели на 3. У многих начинаются очень быстро проблемы с ногами. Ну и оплата идет за мили. Кому-то платят 80 центов за милю, а кто-то меньше, чем за 2 доллара не поедет. Это инфа несколько лет назад давности, когда я прикидывал или имеет смысл на это идти.

На пикапы берут без сидиэла, примерно 2,5 тысячи в неделю.

Ну и оплата по 1099, то есть выписывают чек, сам платишь все налоги. Если загрузка есть - есть работа, нет - можешь сам найти.

В Ютубе очень много тракеров-блогеров. И про работу и про заработки расскажут. Посмотрите.

Вообще, если есть какая-то квалификация делать что-то руками или свободный Инглиш или закончить какие-то курсы, получить лицензию и попасть в хорошее место, то 10куе - это не так уж и невозможно. Некоторые берут 2 простые работы одновременно, как=то совмещают. Тоже могут выйти на эту цифру или близкую к ней.

Я когда узнал цифру очень удивился, но у моих друзей приходит к маленькому ребенку (2-3 года) девочка из Хмельницкого, он был очень капризный и его почему-то апрували как требующего специального внимания на что-то типа учительницу. От города, друзья ей ничего не платят.

Она закончила специальные курсы, поллучила лайсенс, занимается с этим ребенком.

Без вопросов. Узнали зарплату, подофигели - 80 в час. Это 160 тысяч в год при фуллтайм.

То есть, хорошо оплачиваемую работу можно найти в самых неожиданных местах и направлениях.

Надо знать где искать и на это уходит время. А жить тоже надо на что-то, поэтому идут на то, что на поверхности. А когда начинают работать, то уже нет времени на поиски чего-то еще.

Потом или один из супругов работает, второй учится и ищет лучше работу и потом первый и так постепенно поднимаются вверх или человек зарабатывает какую-то сумму, увольняется или работает парттайм и учится, потом меняет работу. Ну, тракдрайверами и на пикапы автовозы много идет. Далеко не все. Это очень тяжелая работа.Для того, чтобы стать тракдрайвером надо получить CDL (commercial driver license), его вроде можно получить после года владения обычными правами. Надо еще учиться на курсах или в компаниях. По началу сажают вторым номером, это примерно в 2 раза меньше чем если сам, но для ньюкамера очень неплохой доход.А так, да на 10-12-15 тысяч в месяц можно выйти. Иногда больше, но это уже может на своем траке. Только это уйти в рейс недели на 3. У многих начинаются очень быстро проблемы с ногами. Ну и оплата идет за мили. Кому-то платят 80 центов за милю, а кто-то меньше, чем за 2 доллара не поедет. Это инфа несколько лет назад давности, когда я прикидывал или имеет смысл на это идти.На пикапы берут без сидиэла, примерно 2,5 тысячи в неделю.Ну и оплата по 1099, то есть выписывают чек, сам платишь все налоги. Если загрузка есть - есть работа, нет - можешь сам найти.В Ютубе очень много тракеров-блогеров. И про работу и про заработки расскажут. Посмотрите.Вообще, если есть какая-то квалификация делать что-то руками или свободный Инглиш или закончить какие-то курсы, получить лицензию и попасть в хорошее место, то 10куе - это не так уж и невозможно. Некоторые берут 2 простые работы одновременно, как=то совмещают. Тоже могут выйти на эту цифру или близкую к ней.Я когда узнал цифру очень удивился, но у моих друзей приходит к маленькому ребенку (2-3 года) девочка из Хмельницкого, он был очень капризный и его почему-то апрували как требующего специального внимания на что-то типа учительницу. От города, друзья ей ничего не платят.Она закончила специальные курсы, поллучила лайсенс, занимается с этим ребенком.Без вопросов. Узнали зарплату, подофигели - 80 в час. Это 160 тысяч в год при фуллтайм.То есть, хорошо оплачиваемую работу можно найти в самых неожиданных местах и направлениях.Надо знать где искать и на это уходит время. А жить тоже надо на что-то, поэтому идут на то, что на поверхности. А когда начинают работать, то уже нет времени на поиски чего-то еще.Потом или один из супругов работает, второй учится и ищет лучше работу и потом первый и так постепенно поднимаются вверх или человек зарабатывает какую-то сумму, увольняется или работает парттайм и учится, потом меняет работу. rjkz

Повідомлень: 13895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 16:24 xio13 написав:

А скажіть будь ласка це міф чи реальність: багато знайомих які зараз чи останні пару місяців переїхали в США, росказують мульку що всі ідуть чи дальнобійниками чи перевізниками автівок на пікапах з трейлером, і заробляють від 10000$ міс. Питання не про реальність, це само собою є , маю на увазі чи є массовість що кожен приїзжий працюючи водієм має від 10000$ в міс. А скажіть будь ласка це міф чи реальність: багато знайомих які зараз чи останні пару місяців переїхали в США, росказують мульку що всі ідуть чи дальнобійниками чи перевізниками автівок на пікапах з трейлером, і заробляють від 10000$ міс. Питання не про реальність, це само собою є , маю на увазі чи є массовість що кожен приїзжий працюючи водієм має від 10000$ в міс.

СИСУН ТРАНСПОРТЕЙШН СИСУН ТРАНСПОРТЕЙШН nekefer

Повідомлень: 309 З нами з: 24.10.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 17:02 xio13 написав: А скажіть будь ласка це міф чи реальність: багато знайомих які зараз чи останні пару місяців переїхали в США, росказують мульку що всі ідуть чи дальнобійниками чи перевізниками автівок на пікапах з трейлером, і заробляють від 10000$ міс. Питання не про реальність, це само собою є , маю на увазі чи є массовість що кожен приїзжий працюючи водієм має від 10000$ в міс. А скажіть будь ласка це міф чи реальність: багато знайомих які зараз чи останні пару місяців переїхали в США, росказують мульку що всі ідуть чи дальнобійниками чи перевізниками автівок на пікапах з трейлером, і заробляють від 10000$ міс. Питання не про реальність, це само собою є , маю на увазі чи є массовість що кожен приїзжий працюючи водієм має від 10000$ в міс.

Два приятеля працюють саме так: далекобійниками. Один живе в Чикаго.

Інший Tega Cay, SC (Південна Кароліна).

Реально говорили про зарплату в 10 000 доларів на місяць.

Дуже напружена робота. Другий з них сказав, що за останні 3 роки проїхав довжину трьох екваторів Земної кулі. Враження при спілкуванні, що не встає із-за керма.

Перший - що в Чикаго - так сказав: "Сейчас в рейсе, очень рад был бы вас увидеть, правда график очень тяжёлый".

Для довідки: зараз в США - в Каліфорнії - багато вакансій на роботу по 20 доларів на годину.

Купа оголошень на кафе та супермаркетах. Два приятеля працюють саме так: далекобійниками. Один живе в Чикаго.Інший Tega Cay, SC (Південна Кароліна).Реально говорили про зарплату в 10 000 доларів на місяць.Дуже напружена робота. Другий з них сказав, що за останні 3 роки проїхав довжину трьох екваторів Земної кулі. Враження при спілкуванні, що не встає із-за керма.Перший - що в Чикаго - так сказав: "Сейчас в рейсе, очень рад был бы вас увидеть, правда график очень тяжёлый".Для довідки: зараз в США - в Каліфорнії - багато вакансій на роботу по 20 доларів на годину.Купа оголошень на кафе та супермаркетах. Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 лис, 2022 17:20, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 7031 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2772 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 17:12 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Для довідки: зараз в США - в Каліфорнії - багато вакансій на роботу по 20 доларів на годину. Для довідки: зараз в США - в Каліфорнії - багато вакансій на роботу по 20 доларів на годину.

Для Калі 20 баксів - то не так і багато. Дуже дорогий штат для проживання. Житло - космос, особливо у SF Bay area. Для Калі 20 баксів - то не так і багато. Дуже дорогий штат для проживання. Житло - космос, особливо у SF Bay area. NetSerpent

Повідомлень: 686 З нами з: 24.05.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 17:21 NetSerpent написав: akurt написав: Для довідки: зараз в США - в Каліфорнії - багато вакансій на роботу по 20 доларів на годину. Для довідки: зараз в США - в Каліфорнії - багато вакансій на роботу по 20 доларів на годину.

Для Калі 20 баксів - то не так і багато. Дуже дорогий штат для проживання. Житло - космос, особливо у SF Bay area. Для Калі 20 баксів - то не так і багато. Дуже дорогий штат для проживання. Житло - космос, особливо у SF Bay area.

Це правда: оренда квартир 2+1 в діапазоні 3700- 4100 $ на місяць.

За 20$ на годину за моїми спостереженнями працюють або молоді американці мексиканського походження, або дуже дуже літні люди на касах супермаркетів.

При цьому всі як один дуже веселі та турботливі. Це правда: оренда квартир 2+1 в діапазоні 3700- 4100 $ на місяць.За 20$ на годину за моїми спостереженнями працюють або молоді американці мексиканського походження, або дуже дуже літні люди на касах супермаркетів.При цьому всі як один дуже веселі та турботливі. akurt

Повідомлень: 7031 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2772 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 200201202203> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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