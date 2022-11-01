Все как-то разнится от штата к штату.
В НЙ минималка 15 в час (если не подняли в последнее время, грозились), в соседнем НДж 12. При этом, реально стоимость жизни в НЙ намного ниже, но очень много эмигрантов пожив несколько лет в НЙ, переезжают в НДж.
Летом был в доме сына друзей, ему около 30, дом взял в мортгидж, 700 куе на 30 лет. Сейчас у него свой небольшой, но прибыльный рекламный бизнес, но с гордостью рассказывал, как после школы "делал" 18 в час.
В общем, где-то 20 -слезы, а где-то это очень неплохо.
Одно могу сказать определенно - начинать надо с больших городов. Много работы, больше уровень зарплат, ниже уровень цен на товары. Инфраструктура помощи новым эмигрантам.
По приезду, один знакомый по Киеву, ныне в Балтиморе, агитировал переехать, дескать жилье дешевле. Спросил об уровне зарплат, с гордостью сказал, что платит своим работникам около 20 в час. И рент таунхома 1200. Ну, для стартующего ньюкамера это покажется неплохо, но дальше этих 20 в Балтиморе и ему подобных городах тяжело подняться, в НЙ хоть и 1 бдрм на тот момент от 1500 шла, но и 18-20 на тот момент было стартом с большим горизонтом перспектив.
Есть еще кучка блогеров, заманивающих в провинции, дескать жизнь дешевая.
Фигня это все. Ехать надо туда, где много возможностей, остальное приложится.