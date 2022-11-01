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#<1 ... 200201202203 Додано: Вів 01 лис, 2022 18:00 Re: Еміграція, заробітчанство Все как-то разнится от штата к штату.

В НЙ минималка 15 в час (если не подняли в последнее время, грозились), в соседнем НДж 12. При этом, реально стоимость жизни в НЙ намного ниже, но очень много эмигрантов пожив несколько лет в НЙ, переезжают в НДж.

Летом был в доме сына друзей, ему около 30, дом взял в мортгидж, 700 куе на 30 лет. Сейчас у него свой небольшой, но прибыльный рекламный бизнес, но с гордостью рассказывал, как после школы "делал" 18 в час.

В общем, где-то 20 -слезы, а где-то это очень неплохо.

Одно могу сказать определенно - начинать надо с больших городов. Много работы, больше уровень зарплат, ниже уровень цен на товары. Инфраструктура помощи новым эмигрантам.

По приезду, один знакомый по Киеву, ныне в Балтиморе, агитировал переехать, дескать жилье дешевле. Спросил об уровне зарплат, с гордостью сказал, что платит своим работникам около 20 в час. И рент таунхома 1200. Ну, для стартующего ньюкамера это покажется неплохо, но дальше этих 20 в Балтиморе и ему подобных городах тяжело подняться, в НЙ хоть и 1 бдрм на тот момент от 1500 шла, но и 18-20 на тот момент было стартом с большим горизонтом перспектив.

Есть еще кучка блогеров, заманивающих в провинции, дескать жизнь дешевая.

Фигня это все. Ехать надо туда, где много возможностей, остальное приложится. rjkz

Повідомлень: 13896 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 19:06 Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.

Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.

Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).

Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.

Думаю, на 150 000 $ в год попали...

Оптимальный для них вариант на мой взгляд такой:

- взять приличную квартиру в аренду на троих - обойдется примерно в 3500...4000 $ в месяц;

- взять авто в лизинг - BMW 3-ей серии будет обходиться каждому примерно в 600 $ в месяц.

- как правило 1 парковочное место в комплексе бесплатное, за каждое следующее доплата 100$ в месяц. Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 лис, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7033 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2773 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 19:20 akurt написав: Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.

Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.

Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).

Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.

Думаю, на 150 000 $ в год попали... Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.Думаю, на 150 000 $ в год попали...



Старт может быть намного ниже.

Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.

Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.

Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.

Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были. Старт может быть намного ниже.Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были. rjkz

Повідомлень: 13896 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 19:23 80 в год реально мало.

Мой бывший подчиненный выиграл Грин-карту года 3-4 назад - переехал с семьей, сперва взял квартиру в аренду на север от Сан Франциско вблизи Sacramento за всего 1250 в месяц.

И там прожил года полтора, но жить в Калифорнии дорого. Не потянул по своей зарплате.

Хотя дети очень хорошо устроились и привыкли к школе - и в школе все бесплатно.

Переехал где-то год назад в более дешевый штат ближе к востоку. akurt

Повідомлень: 7033 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2773 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 200201202203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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