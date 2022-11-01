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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Все как-то разнится от штата к штату.
В НЙ минималка 15 в час (если не подняли в последнее время, грозились), в соседнем НДж 12. При этом, реально стоимость жизни в НЙ намного ниже, но очень много эмигрантов пожив несколько лет в НЙ, переезжают в НДж.
Летом был в доме сына друзей, ему около 30, дом взял в мортгидж, 700 куе на 30 лет. Сейчас у него свой небольшой, но прибыльный рекламный бизнес, но с гордостью рассказывал, как после школы "делал" 18 в час.
В общем, где-то 20 -слезы, а где-то это очень неплохо.
Одно могу сказать определенно - начинать надо с больших городов. Много работы, больше уровень зарплат, ниже уровень цен на товары. Инфраструктура помощи новым эмигрантам.
По приезду, один знакомый по Киеву, ныне в Балтиморе, агитировал переехать, дескать жилье дешевле. Спросил об уровне зарплат, с гордостью сказал, что платит своим работникам около 20 в час. И рент таунхома 1200. Ну, для стартующего ньюкамера это покажется неплохо, но дальше этих 20 в Балтиморе и ему подобных городах тяжело подняться, в НЙ хоть и 1 бдрм на тот момент от 1500 шла, но и 18-20 на тот момент было стартом с большим горизонтом перспектив.
Есть еще кучка блогеров, заманивающих в провинции, дескать жизнь дешевая.
Фигня это все. Ехать надо туда, где много возможностей, остальное приложится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:06

Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.
Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.
Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).
Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.
Думаю, на 150 000 $ в год попали...
Оптимальный для них вариант на мой взгляд такой:
- взять приличную квартиру в аренду на троих - обойдется примерно в 3500...4000 $ в месяц;
- взять авто в лизинг - BMW 3-ей серии будет обходиться каждому примерно в 600 $ в месяц.
- как правило 1 парковочное место в комплексе бесплатное, за каждое следующее доплата 100$ в месяц.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 лис, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:20

  akurt написав:Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.
Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.
Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).
Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.
Думаю, на 150 000 $ в год попали...


Старт может быть намного ниже.
Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.
Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.
Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.
Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:23

80 в год реально мало.
Мой бывший подчиненный выиграл Грин-карту года 3-4 назад - переехал с семьей, сперва взял квартиру в аренду на север от Сан Франциско вблизи Sacramento за всего 1250 в месяц.
И там прожил года полтора, но жить в Калифорнии дорого. Не потянул по своей зарплате.
Хотя дети очень хорошо устроились и привыкли к школе - и в школе все бесплатно.
Переехал где-то год назад в более дешевый штат ближе к востоку.
akurt
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  #<1 ... 200201202203
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