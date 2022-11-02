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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 200201202203 Додано: Вів 01 лис, 2022 19:06 Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.

Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.

Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).

Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.

Думаю, на 150 000 $ в год попали...

Оптимальный для них вариант на мой взгляд такой:

- взять приличную квартиру в аренду на троих - обойдется примерно в 3500...4000 $ в месяц;

- взять авто в лизинг - BMW 3-ей серии будет обходиться каждому примерно в 600 $ в месяц.

- как правило 1 парковочное место в комплексе бесплатное, за каждое следующее доплата 100$ в месяц. Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 лис, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7033 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2773 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 19:20 akurt написав: Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.

Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.

Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).

Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.

Думаю, на 150 000 $ в год попали... Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.Думаю, на 150 000 $ в год попали...



Старт может быть намного ниже.

Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.

Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.

Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.

Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были. Старт может быть намного ниже.Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были. rjkz

Повідомлень: 13898 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 19:23 80 в год реально мало.

Мой бывший подчиненный выиграл Грин-карту года 3-4 назад - переехал с семьей, сперва взял квартиру в аренду на север от Сан Франциско вблизи Sacramento за всего 1250 в месяц.

И там прожил года полтора, но жить в Калифорнии дорого. Не потянул по своей зарплате.

Хотя дети очень хорошо устроились и привыкли к школе - и в школе все бесплатно.

Переехал где-то год назад в более дешевый штат ближе к востоку. akurt

Повідомлень: 7033 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2773 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 20:59 rjkz написав: akurt написав: Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.

Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.

Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).

Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.

Думаю, на 150 000 $ в год попали... Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.Думаю, на 150 000 $ в год попали...



Старт может быть намного ниже.

Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.

Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.

Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.

Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были. Старт может быть намного ниже.Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были.

Назад можно всегда вернутся. Родина ждет. Но вообще-то нужно думать головой перед эмиграцией, это не покупка хлеба, а решение возможно на всю жизнь.

ПС скорее всего он вырос на сериалах типа "Беверли Хиллс 90210" Назад можно всегда вернутся. Родина ждет. Но вообще-то нужно думать головой перед эмиграцией, это не покупка хлеба, а решение возможно на всю жизнь.ПС скорее всего он вырос на сериалах типа "Беверли Хиллс 90210" BIGor

Повідомлень: 6839 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 23:30 akurt написав: 80 в год реально мало.

Мой бывший подчиненный выиграл Грин-карту года 3-4 назад - переехал с семьей, сперва взял квартиру в аренду на север от Сан Франциско вблизи Sacramento за всего 1250 в месяц.

И там прожил года полтора, но жить в Калифорнии дорого. Не потянул по своей зарплате.

Хотя дети очень хорошо устроились и привыкли к школе - и в школе все бесплатно.

Переехал где-то год назад в более дешевый штат ближе к востоку. 80 в год реально мало.Мой бывший подчиненный выиграл Грин-карту года 3-4 назад - переехал с семьей, сперва взял квартиру в аренду на север от Сан Франциско вблизи Sacramento за всего 1250 в месяц.И там прожил года полтора, но жить в Калифорнии дорого. Не потянул по своей зарплате.Хотя дети очень хорошо устроились и привыкли к школе - и в школе все бесплатно.Переехал где-то год назад в более дешевый штат ближе к востоку.



В НЙ хватать этого будет, но без машины, без активити для детей и питание дома.

Аренда, еда, одежда, ОТ,Интернет, телефоны, страховка (если нет от работодателя) и даже около 1+ куе можно будет скирдовать. Естественно, все расходы надо контролировать. Но скорей всего будет такс ретерн, поэтому где-то 20 куе можно будет откладывать. В принципе, если не откладывать, то можно что-то еще себе позволить. У моих знакомых друзья в начале пути гордились, что 300 баксов в месяц откладывают. Но сейчас у них дом в Стейтен-Айленде.

Кстати, смотрел одну блогерщу, в ЛА цены на продукты хорошо так ниже, чем у нас. В НЙ хватать этого будет, но без машины, без активити для детей и питание дома.Аренда, еда, одежда, ОТ,Интернет, телефоны, страховка (если нет от работодателя) и даже около 1+ куе можно будет скирдовать. Естественно, все расходы надо контролировать. Но скорей всего будет такс ретерн, поэтому где-то 20 куе можно будет откладывать. В принципе, если не откладывать, то можно что-то еще себе позволить. У моих знакомых друзья в начале пути гордились, что 300 баксов в месяц откладывают. Но сейчас у них дом в Стейтен-Айленде.Кстати, смотрел одну блогерщу, в ЛА цены на продукты хорошо так ниже, чем у нас. rjkz

Повідомлень: 13898 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лис, 2022 23:42 BIGor написав: rjkz написав: akurt написав: Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.

Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.

Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).

Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.

Думаю, на 150 000 $ в год попали... Неделю назад стою на кассе в супермаркете в Santa Clara (CA) - передо мною трое очень разговорчивых ребят - говорят на русском. На требование кассира показать документ (старше ли 21 года - у парней была неслабая бутылочка водочки и упаковка пива) - достает один из них украинский паспорт.Ага... наши... разговорились: из Киева, IT-ники.Сказали, что им приказали в начале февраля выехать из Украины (работодатель приказал).Выехали - вот сейчас в Силиконовой долине. Оформляют разрешение на работу.Думаю, на 150 000 $ в год попали...



Старт может быть намного ниже.

Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.

Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.

Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.

Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были. Старт может быть намного ниже.Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были.

Назад можно всегда вернутся. Родина ждет. Но вообще-то нужно думать головой перед эмиграцией, это не покупка хлеба, а решение возможно на всю жизнь.

ПС скорее всего он вырос на сериалах типа "Беверли Хиллс 90210" Назад можно всегда вернутся. Родина ждет. Но вообще-то нужно думать головой перед эмиграцией, это не покупка хлеба, а решение возможно на всю жизнь.ПС скорее всего он вырос на сериалах типа "Беверли Хиллс 90210"



Не, ну там конь тот еще. Только приехал, снял дом, хоть аппартмент обычно дешевле, взял 2 машины, уже в Штатах лечил зубы, хотя обычно это делают до отъезда. Еще и в Киев съездил.

Думаю, что работу он или поменял или ему подняли рейт.

Я ехал без определенного плана тоже. Разбирался уже по месту. Не, ну там конь тот еще. Только приехал, снял дом, хоть аппартмент обычно дешевле, взял 2 машины, уже в Штатах лечил зубы, хотя обычно это делают до отъезда. Еще и в Киев съездил.Думаю, что работу он или поменял или ему подняли рейт.Я ехал без определенного плана тоже. Разбирался уже по месту. rjkz

Повідомлень: 13898 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7246 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 14:05 Re: Еміграція, заробітчанство кажуть, що не все так райдужно в кленових рощах:

flyman

Повідомлень: 29832 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2567 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.

Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.

Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.

Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были. Я как-то видел блог одного бывшего киевлянина, программиста, который после 2014 года выиграл гринкард и приехал в свою-же контору в США.Ну ему и дали 80 в год. Он плакался как это мало.Уже не помню кто именно это был, пару лет назад наткнулся.Слезы лил, что жил как король в Киеве в своей квартире, а теперь ни на что не хватает. Очень там комменты красноречивые были.

сша для трудоголиков, для ледащо есть европа

https://twitter.com/UKCoachCalipari/sta ... sseti-foto сша для трудоголиков, для ледащо есть европа nekefer

Повідомлень: 311 З нами з: 24.10.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 200201202203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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