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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:10
Frant написав:
Війна вирішила проблему надлишка робочої сили (особливо кваліфікованої і висококваліфікованої) для цієї території.
Ви про що? Проблеми надлишку робочої сили у нас і до війни не було. Її успішно вирішували підприємства Польщі, Чехії, та ін. європейських країн.
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