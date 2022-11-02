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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:10

  Frant написав:Війна вирішила проблему надлишка робочої сили (особливо кваліфікованої і висококваліфікованої) для цієї території.

Ви про що? Проблеми надлишку робочої сили у нас і до війни не було. Її успішно вирішували підприємства Польщі, Чехії, та ін. європейських країн.
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