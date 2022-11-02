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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лис, 2022 21:23
Спитав сьогодні на роботі у хлопця з Іспанії: чому він переїхав до Польщі? Відповів, що в них було дуже важко знайти роботу, а тут з руками відривають. Отаке.
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