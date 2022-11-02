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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:23

Спитав сьогодні на роботі у хлопця з Іспанії: чому він переїхав до Польщі? Відповів, що в них було дуже важко знайти роботу, а тут з руками відривають. Отаке.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 00:40

  Gastarbaiter написав:Спитав сьогодні на роботі у хлопця з Іспанії: чому він переїхав до Польщі? Відповів, що в них було дуже важко знайти роботу, а тут з руками відривають. Отаке.

Да, тут средняя зп около 1.5к евро. Зато и цены на все благодаря этому +/- как в Украине. А не как в Германии/Голландии/Австрии. Вот специально вел учет 1й месяц на 4х человек, вышло около 2к евро:
аренда 650евро
комуналка 100евро
сигареты 150евро
кафе 250евро (средний чек на 4х 35евро)
еда 750евро
ну и по мелочи около 100евро на всякие проезды и тд.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 01:25

slonomag
А интернет, мобильная связь и сам проезд собственно сколько? Не может он в Испании стоить и рядом как у нас
ПыСы. В Мюнхене все мои активировали украинские карты только ради безлимитного интернета и возможности на шару звонить домой
Интернет кстати в безлимите не безлимитный за 350грн от Киевстара а 40 или 60Гб только
Немецкая карта с припейдом за десятку даёт лишь 10Гб
Контракт или как у них там аналог наш с безлимитом без паспорта вроде не дают
Реально на троих в октябре ушло >100евро на связь только
барабашов
 
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  #<1 ... 201202203204
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