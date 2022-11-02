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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лис, 2022 21:23
Спитав сьогодні на роботі у хлопця з Іспанії: чому він переїхав до Польщі? Відповів, що в них було дуже важко знайти роботу, а тут з руками відривають. Отаке.
Додано: Чет 03 лис, 2022 00:40
Да, тут средняя зп около 1.5к евро. Зато и цены на все благодаря этому +/- как в Украине. А не как в Германии/Голландии/Австрии. Вот специально вел учет 1й месяц на 4х человек, вышло около 2к евро:
аренда 650евро
комуналка 100евро
сигареты 150евро
кафе 250евро (средний чек на 4х 35евро)
еда 750евро
ну и по мелочи около 100евро на всякие проезды и тд.
Додано: Чет 03 лис, 2022 01:25
slonomag
А интернет, мобильная связь и сам проезд собственно сколько? Не может он в Испании стоить и рядом как у нас
ПыСы. В Мюнхене все мои активировали украинские карты только ради безлимитного интернета и возможности на шару звонить домой
Интернет кстати в безлимите не безлимитный за 350грн от Киевстара а 40 или 60Гб только
Немецкая карта с припейдом за десятку даёт лишь 10Гб
Контракт или как у них там аналог наш с безлимитом без паспорта вроде не дают
Реально на троих в октябре ушло >100евро на связь только
Додано: Чет 03 лис, 2022 02:05
30евро за все. Типа как у киевстара 3в1: анлим домашний инет + мобильная связь (2 номера, дети пока до телефонов не доросли) + мобильный инет по 12гб на каждый номер. А в Германии и правда дорого, знакомый тоже жаловался что 100евро в месяц улетает на семью.
Проезд с проездным 0.6евро. Детям 0.4евро. Причем считаются все поездки в течении часа как 1 поездка. Тоесть если пересадка или приехал, сделал дела за 30 мин и обратно, то как 1 поездку посчитает. Прикольно Ну и сами автобусы мерседесы здоровые, зачастую полупустые, с кондиционером и зарядками, а не наши затасканые спринтера и богданы.
П.С. Реально только цена на сигареты напрягает, по 5евро за пачку после наших 70грн как-то черезчур. А так даже пиво стартует от 0.7евро за 1литр (самое обычное типа нашего жигулевского, пить можно). 70 центов, Карл! 30грн. Да я в Украине все лето по 40-45грн брал. Правда украинское пиво конечно повыгоднее (вкуснее и выбор лучше, до сих пор тоскую по вайсбургу), в Испании оно все одинаковое. А хорошое только импорт из Германии, но там и ценник в разы больше, по 3-4евро за литр.
Додано: Чет 03 лис, 2022 03:24
Чисто для статистики и сравнения - данные по Турции:
- цена аренды квартир может быть ниже или примерно такая же - 850 евро плюс/минус;
- проезд в транспорте 8 лир или 0,44 евро. Проезд только по предоплаченым картам. Пополняются в он-лайн режиме (можно картой украинского банка) или в автоматах пополнения наличными. Она пересадка в течение часа на любой вид транспорта также бесплатная. Более дешевые билеты для студентов и пенсионеров.
То есть реально съездить, например в МЕТРО, скупиться и вернуться домой за 0,44 евро.
Автобусы в самом деле очень большие, с кондиционерами и обычно пустые или полупустые (в "час пик" примерно в 17-00...18-00 могут быть заполнены). Ездят очень быстро - удивляюсь мастерству водителей: так лихо управлять огромными движущимися объектами.
На автобусах никогда не езжу - только на авто. Бензин сейчас 20,7 лиры или 1,12 евро за 1 литр. Расход сейчас 3,9 литра бензина на 100 км. В автобусе будет дороже мне проезд.
- сигареты самые дорогие пачка 31 лира или 1,7 евро.
- пиво не покупаю - кажется по 25 лир банка или 1,4 евро.
- кофе в Starbuks 30 лир или 1,6 евро. Пирожное там же такая уже цена. В обычных кафе может быть в 2 раза дешевле. Вообще цена молотого кофе примерно 10 евро за 1 кг. Турецкий кофе (очень мелкий помол) чуть дороже, а грубого помола - как принятно в Европе или в США - дешевле - сейчас пачка 0,5 кг продается меньше, чем за 4 евро.
- домашний интернет плачу 160 лир в месяц или менее 10 евро - оптиковолокно заведено в квартиру, безлимит. Для новеньких абонентов интернет дороже - 250 лир или 14 евро в месяц.
- мобильная связь: примерно 80 лир в месяц или 4,5 евро - входит 1000 минут разговоров и примерно 10 Гб интернета. Выбираю их очень редко.
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