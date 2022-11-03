Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 202203204205> Додано: Сер 02 лис, 2022 21:23 Спитав сьогодні на роботі у хлопця з Іспанії: чому він переїхав до Польщі? Відповів, що в них було дуже важко знайти роботу, а тут з руками відривають. Отаке. Gastarbaiter Повідомлень: 2225 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 00:40 Gastarbaiter написав: Спитав сьогодні на роботі у хлопця з Іспанії: чому він переїхав до Польщі? Відповів, що в них було дуже важко знайти роботу, а тут з руками відривають. Отаке. Спитав сьогодні на роботі у хлопця з Іспанії: чому він переїхав до Польщі? Відповів, що в них було дуже важко знайти роботу, а тут з руками відривають. Отаке.

Да, тут средняя зп около 1.5к евро. Зато и цены на все благодаря этому +/- как в Украине. А не как в Германии/Голландии/Австрии. Вот специально вел учет 1й месяц на 4х человек, вышло около 2к евро:

аренда 650евро

комуналка 100евро

сигареты 150евро

кафе 250евро (средний чек на 4х 35евро)

еда 750евро

ну и по мелочи около 100евро на всякие проезды и тд. Да, тут средняя зп около 1.5к евро. Зато и цены на все благодаря этому +/- как в Украине. А не как в Германии/Голландии/Австрии. Вот специально вел учет 1й месяц на 4х человек, вышло около 2к евро:аренда 650еврокомуналка 100евросигареты 150еврокафе 250евро (средний чек на 4х 35евро)еда 750еврону и по мелочи около 100евро на всякие проезды и тд. slonomag Повідомлень: 128 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 01:25 slonomag

А интернет, мобильная связь и сам проезд собственно сколько? Не может он в Испании стоить и рядом как у нас

ПыСы. В Мюнхене все мои активировали украинские карты только ради безлимитного интернета и возможности на шару звонить домой

Интернет кстати в безлимите не безлимитный за 350грн от Киевстара а 40 или 60Гб только

Немецкая карта с припейдом за десятку даёт лишь 10Гб

Контракт или как у них там аналог наш с безлимитом без паспорта вроде не дают

Реально на троих в октябре ушло >100евро на связь только барабашов Повідомлень: 2639 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 02:05 барабашов написав: slonomag

А интернет, мобильная связь и сам проезд собственно сколько? Не может он в Испании стоить и рядом как у нас

ПыСы. В Мюнхене все мои активировали украинские карты только ради безлимитного интернета и возможности на шару звонить домой

Интернет кстати в безлимите не безлимитный за 350грн от Киевстара а 40 или 60Гб только

Немецкая карта с припейдом за десятку даёт лишь 10Гб

Контракт или как у них там аналог наш с безлимитом без паспорта вроде не дают

Реально на троих в октябре ушло >100евро на связь только А интернет, мобильная связь и сам проезд собственно сколько? Не может он в Испании стоить и рядом как у насПыСы. В Мюнхене все мои активировали украинские карты только ради безлимитного интернета и возможности на шару звонить домойИнтернет кстати в безлимите не безлимитный за 350грн от Киевстара а 40 или 60Гб толькоНемецкая карта с припейдом за десятку даёт лишь 10ГбКонтракт или как у них там аналог наш с безлимитом без паспорта вроде не даютРеально на троих в октябре ушло >100евро на связь только

30евро за все. Типа как у киевстара 3в1: анлим домашний инет + мобильная связь (2 номера, дети пока до телефонов не доросли) + мобильный инет по 12гб на каждый номер. А в Германии и правда дорого, знакомый тоже жаловался что 100евро в месяц улетает на семью.

Проезд с проездным 0.6евро. Детям 0.4евро. Причем считаются все поездки в течении часа как 1 поездка. Тоесть если пересадка или приехал, сделал дела за 30 мин и обратно, то как 1 поездку посчитает. Прикольно Ну и сами автобусы мерседесы здоровые, зачастую полупустые, с кондиционером и зарядками, а не наши затасканые спринтера и богданы.

П.С. Реально только цена на сигареты напрягает, по 5евро за пачку после наших 70грн как-то черезчур. А так даже пиво стартует от 0.7евро за 1литр (самое обычное типа нашего жигулевского, пить можно). 70 центов, Карл! 30грн. Да я в Украине все лето по 40-45грн брал. Правда украинское пиво конечно повыгоднее (вкуснее и выбор лучше, до сих пор тоскую по вайсбургу), в Испании оно все одинаковое. А хорошое только импорт из Германии, но там и ценник в разы больше, по 3-4евро за литр. 30евро за все. Типа как у киевстара 3в1: анлим домашний инет + мобильная связь (2 номера, дети пока до телефонов не доросли) + мобильный инет по 12гб на каждый номер. А в Германии и правда дорого, знакомый тоже жаловался что 100евро в месяц улетает на семью.Проезд с проездным 0.6евро. Детям 0.4евро. Причем считаются все поездки в течении часа как 1 поездка. Тоесть если пересадка или приехал, сделал дела за 30 мин и обратно, то как 1 поездку посчитает. ПрикольноНу и сами автобусы мерседесы здоровые, зачастую полупустые, с кондиционером и зарядками, а не наши затасканые спринтера и богданы.П.С. Реально только цена на сигареты напрягает, по 5евро за пачку после наших 70грн как-то черезчур. А так даже пиво стартует от 0.7евро за 1литр (самое обычное типа нашего жигулевского, пить можно). 70 центов, Карл! 30грн. Да я в Украине все лето по 40-45грн брал. Правда украинское пиво конечно повыгоднее (вкуснее и выбор лучше, до сих пор тоскую по вайсбургу), в Испании оно все одинаковое. А хорошое только импорт из Германии, но там и ценник в разы больше, по 3-4евро за литр. slonomag Повідомлень: 128 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 03:24 Чисто для статистики и сравнения - данные по Турции:

- цена аренды квартир может быть ниже или примерно такая же - 850 евро плюс/минус;

- проезд в транспорте 8 лир или 0,44 евро. Проезд только по предоплаченым картам. Пополняются в он-лайн режиме (можно картой украинского банка) или в автоматах пополнения наличными. Она пересадка в течение часа на любой вид транспорта также бесплатная. Более дешевые билеты для студентов и пенсионеров.

То есть реально съездить, например в МЕТРО, скупиться и вернуться домой за 0,44 евро.

Автобусы в самом деле очень большие, с кондиционерами и обычно пустые или полупустые (в "час пик" примерно в 17-00...18-00 могут быть заполнены). Ездят очень быстро - удивляюсь мастерству водителей: так лихо управлять огромными движущимися объектами.

На автобусах никогда не езжу - только на авто. Бензин сейчас 20,7 лиры или 1,12 евро за 1 литр.

- сигареты самые дорогие пачка 31 лира или 1,7 евро.

- пиво не покупаю - кажется по 25 лир банка или 1,4 евро.

- кофе в Starbuks 30 лир или 1,6 евро. Пирожное там же такая уже цена. В обычных кафе может быть в 2 раза дешевле. Вообще цена молотого кофе примерно 10 евро за 1 кг. Турецкий кофе (очень мелкий помол) чуть дороже, а грубого помола - как принятно в Европе или в США - дешевле - сейчас пачка 0,5 кг продается меньше, чем за 4 евро.

- домашний интернет плачу 160 лир в месяц или менее 10 евро - оптиковолокно заведено в квартиру, безлимит. Для новеньких абонентов интернет дороже - 250 лир или 14 евро в месяц.

- мобильная связь: примерно 80 лир в месяц или 4,5 евро - входит 1000 минут разговоров и примерно 10 Гб интернета. Выбираю их очень редко. akurt

Повідомлень: 7037 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2773 раз. Подякували: 942 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 08:35 Re: Еміграція, заробітчанство давно известно, что чем выше в стране цены, тем выше благосостояние граждан

просто мигранты часто не в состоянии конкурировать на благополучных рынках и очень хочется уехать в менее благополучную Польшу или повспоминать как круто было жить князьком айти в собственной квартире в Киеве

так что выбирать лучше не страну а место работы где у вас есть будущее, либо забить на свое будущее и работать условным дальнобойщиком ради будущего детей nekefer

Повідомлень: 315 З нами з: 24.10.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 10:26 nekefer написав: давно известно, что чем выше в стране цены, тем выше благосостояние граждан

просто мигранты часто не в состоянии конкурировать на благополучных рынках и очень хочется уехать в менее благополучную Польшу или повспоминать как круто было жить князьком айти в собственной квартире в Киеве

так что выбирать лучше не страну а место работы где у вас есть будущее, либо забить на свое будущее и работать условным дальнобойщиком ради будущего детей давно известно, что чем выше в стране цены, тем выше благосостояние гражданпросто мигранты часто не в состоянии конкурировать на благополучных рынках и очень хочется уехать в менее благополучную Польшу или повспоминать как круто было жить князьком айти в собственной квартире в Киеветак что выбирать лучше не страну а место работы где у вас есть будущее, либо забить на свое будущее и работать условным дальнобойщиком ради будущего детей

Не всі захочуть наприклад жити в Німеччині, платити надвисокі податки, щоб за його рахунок жили на соціалі якісь росіяни або сирійці. Не всі захочуть наприклад жити в Німеччині, платити надвисокі податки, щоб за його рахунок жили на соціалі якісь росіяни або сирійці. BIGor

Повідомлень: 6845 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 11:00 Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.

Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.

Чоловік+жінка+дитина.

Сказали таке:

- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.

- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли , отримувати.

Сказали (цитата) "Не дають". akurt

Повідомлень: 7037 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2773 раз. Подякували: 942 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 11:17 akurt написав: Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.

Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.

Чоловік+жінка+дитина.

Сказали таке:

- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.

- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли , отримувати.

Сказали (цитата) "Не дають". Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.Чоловік+жінка+дитина.Сказали таке:- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі,, отримувати.Сказали (цитата) "Не дають".

Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так. Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так. slonomag Повідомлень: 128 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 11:20 Re: Еміграція, заробітчанство Трохи даних про Польшу:

Оренда 1к - 600 Євро з комунальними.

Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро.

Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну)

Інтернет кабельний - 10,5 Євро.

Проїзд - дорого, від 0,85 Євро.

Мясо - ціни як в Україні

Ковбаси, сири, йогурти ітд - дешевше. BIGor

Повідомлень: 6845 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 202203204205> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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