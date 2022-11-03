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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:26
slonomag написав: akurt написав:
Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.
Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.
Чоловік+жінка+дитина.
Сказали таке:
- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.
- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли
, отримувати.
Сказали (цитата) "Не дають
".
Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.
Ну для того там і бейбісіттери є.
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