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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:26

Re: Еміграція, заробітчанство

slonomag написав:
  akurt написав:Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.
Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.
Чоловік+жінка+дитина.
Сказали таке:
- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.
- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли, отримувати.
Сказали (цитата) "Не дають".

Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.
Ну для того там і бейбісіттери є.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:01

  Faceless написав:
slonomag написав:
  akurt написав:Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.
Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.
Чоловік+жінка+дитина.
Сказали таке:
- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.
- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли, отримувати.
Сказали (цитата) "Не дають".

Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.
Ну для того там і бейбісіттери є.

Ну так это тоже доп траты. Если работаешь за небольшую зп, то няня уже роскошь.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:14

  BIGor написав:Трохи даних про Польшу:
Оренда 1к - 600 Євро з комунальними.
Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро.
Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну)
Інтернет кабельний - 10,5 Євро.
Проїзд - дорого, від 0,85 Євро.
Мясо - ціни як в Україні
Ковбаси, сири, йогурти ітд - дешевше.

Польша наверное все-таки чуток дешевле Испании будет. Хотя мясо тут тоже в среднем около 5евро. В Украине если не брать всяких дешевых бройлеров то норм мясо наверное так же стоит сейчас. Колбасы (хамон в основном тут главная колбаса) и сыры около 10евро за кг. Чуть дороже чем в Украине. Но хотя если брать аналогичного качества, то в Украине тоже норм сыр/колбаса около 400грн стоит.
slonomag
 
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  #<1 ... 202203204205
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