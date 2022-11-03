|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:26
slonomag написав: akurt написав:
Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.
Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.
Чоловік+жінка+дитина.
Сказали таке:
- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.
- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли
, отримувати.
Сказали (цитата) "Не дають
".
Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.
Ну для того там і бейбісіттери є.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32241
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7615 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:01
Faceless написав: slonomag написав: akurt написав:
Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.
Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.
Чоловік+жінка+дитина.
Сказали таке:
- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.
- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли
, отримувати.
Сказали (цитата) "Не дають
".
Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.
Ну для того там і бейбісіттери є.
Ну так это тоже доп траты. Если работаешь за небольшую зп, то няня уже роскошь.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:14
BIGor написав:
Трохи даних про Польшу:
Оренда 1к - 600 Євро з комунальними.
Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро.
Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну)
Інтернет кабельний - 10,5 Євро.
Проїзд - дорого, від 0,85 Євро.
Мясо - ціни як в Україні
Ковбаси, сири, йогурти ітд - дешевше.
Польша наверное все-таки чуток дешевле Испании будет. Хотя мясо тут тоже в среднем около 5евро. В Украине если не брать всяких дешевых бройлеров то норм мясо наверное так же стоит сейчас. Колбасы (хамон в основном тут главная колбаса) и сыры около 10евро за кг. Чуть дороже чем в Украине. Но хотя если брать аналогичного качества, то в Украине тоже норм сыр/колбаса около 400грн стоит.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|