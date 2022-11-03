Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET. Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися. Чоловік+жінка+дитина. Сказали таке: - на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць. - не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли, отримувати. Сказали (цитата) "Не дають".
Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.
akurt написав:Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET. Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися. Чоловік+жінка+дитина. Сказали таке: - на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць. - не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли, отримувати. Сказали (цитата) "Не дають".
Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.
Ну для того там і бейбісіттери є.
Ну так это тоже доп траты. Если работаешь за небольшую зп, то няня уже роскошь.
BIGor написав:Трохи даних про Польшу: Оренда 1к - 600 Євро з комунальними. Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро. Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну) Інтернет кабельний - 10,5 Євро. Проїзд - дорого, від 0,85 Євро. Мясо - ціни як в Україні Ковбаси, сири, йогурти ітд - дешевше.
Польша наверное все-таки чуток дешевле Испании будет. Хотя мясо тут тоже в среднем около 5евро. В Украине если не брать всяких дешевых бройлеров то норм мясо наверное так же стоит сейчас. Колбасы (хамон в основном тут главная колбаса) и сыры около 10евро за кг. Чуть дороже чем в Украине. Но хотя если брать аналогичного качества, то в Украине тоже норм сыр/колбаса около 400грн стоит.