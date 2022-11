Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 202203204205 Додано: Чет 03 лис, 2022 11:26 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: akurt написав: Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.

Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.

Чоловік+жінка+дитина.

Сказали таке:

- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.

- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли , отримувати.

Сказали (цитата) "Не дають". Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.Чоловік+жінка+дитина.Сказали таке:- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі,, отримувати.Сказали (цитата) "Не дають".

Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.

Ну для того там і бейбісіттери є. Faceless

Модератор

Ну так это тоже доп траты. Если работаешь за небольшую зп, то няня уже роскошь. slonomag

Оренда 1к - 600 Євро з комунальними.

Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро.

Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну)

Інтернет кабельний - 10,5 Євро.

Проїзд - дорого, від 0,85 Євро.

Мясо - ціни як в Україні

Ковбаси, сири, йогурти ітд - дешевше. Трохи даних про Польшу:Оренда 1к - 600 Євро з комунальними.Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро.Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну)Інтернет кабельний - 10,5 Євро.Проїзд - дорого, від 0,85 Євро.Мясо - ціни як в УкраїніКовбаси, сири, йогурти ітд - дешевше.

Польша наверное все-таки чуток дешевле Испании будет. Хотя мясо тут тоже в среднем около 5евро. В Украине если не брать всяких дешевых бройлеров то норм мясо наверное так же стоит сейчас. Колбасы (хамон в основном тут главная колбаса) и сыры около 10евро за кг. Чуть дороже чем в Украине. Но хотя если брать аналогичного качества, то в Украине тоже норм сыр/колбаса около 400грн стоит. slonomag



може брешуть?



Do you have “enough” money? A study found that the ideal income for a typical American family to have “emotional well-being” is between $60,000 to $75,000 annually.



може брешуть?

Do you have "enough" money? A study found that the ideal income for a typical American family to have "emotional well-being" is between $60,000 to $75,000 annually.

In an interview, Warren Buffett said he would be "very happy" with $100,000 a year, despite his billionaire net worth flyman

Повідомлень: 29840 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2568 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 16:57 nekefer написав: давно известно, что чем выше в стране цены, тем выше благосостояние граждан

просто мигранты часто не в состоянии конкурировать на благополучных рынках и очень хочется уехать в менее благополучную Польшу или повспоминать как круто было жить князьком айти в собственной квартире в Киеве

так что выбирать лучше не страну а место работы где у вас есть будущее, либо забить на свое будущее и работать условным дальнобойщиком ради будущего детей давно известно, что чем выше в стране цены, тем выше благосостояние гражданпросто мигранты часто не в состоянии конкурировать на благополучных рынках и очень хочется уехать в менее благополучную Польшу или повспоминать как круто было жить князьком айти в собственной квартире в Киеветак что выбирать лучше не страну а место работы где у вас есть будущее, либо забить на свое будущее и работать условным дальнобойщиком ради будущего детей



Очень немногие не делали щаг вниз по "социальной лестнице", но многие после этого добивальсь бОльшего.

Есть люди для которых социальный статус превыще всего. Если они не какой-то особой ситуации, которая позволит им сохранить этот статус, то и начинать не стоит.

Дети - это безусловный мотивирующий фактор.

В Украине стабильно после периода роста следует облом.

Всю жизнь ждали "света в конце тонеля" многие поколения и так и не дождались.

Очень немногие не делали щаг вниз по "социальной лестнице", но многие после этого добивальсь бОльшего.
Есть люди для которых социальный статус превыще всего. Если они не какой-то особой ситуации, которая позволит им сохранить этот статус, то и начинать не стоит.
Дети - это безусловный мотивирующий фактор.
В Украине стабильно после периода роста следует облом.
Всю жизнь ждали "света в конце тонеля" многие поколения и так и не дождались.
Прервать эту печальную традицию для своих детей - это то, ради чего можно уезжать в любом возрасте. Родители знакомой приехали в предпенсионном возрасте, а ее привезли в старшем щкольном. Поработали сколько там получилось, дочь закончила щколу, потом ло скул, стала адвокатом. Взяла родителям и себе по квартире в мортгидж, помогает выплачивать родителям, купила им недорогую машину и вскладчину построили огромный дом на огромном лоте земли в другом щтате. Катаются туда как на дачу. rjkz

Локация?

Подозреваю Торонто или Ванкувер.

Там аномально высокие цены на рент, но с ЗП - как повезет, хотя если ехать в Канаду, то ехать надо туда.

Некоторые новые эмигранты не совсем отдают себе отчет, что то что вокруг - это отображение ситуации на рынке труда, но ньюкамеры-то еще не на этом рынке труда и им надо зацепиться и вырасти на этом рынке.

Локация?
Подозреваю Торонто или Ванкувер.
Там аномально высокие цены на рент, но с ЗП - как повезет, хотя если ехать в Канаду, то ехать надо туда.
Некоторые новые эмигранты не совсем отдают себе отчет, что то что вокруг - это отображение ситуации на рынке труда, но ньюкамеры-то еще не на этом рынке труда и им надо зацепиться и вырасти на этом рынке.
Ну и еше уточнение, 5000- это канадских баксов? Так их надо 1,37 за американский, то есть 3650 американских, что не так уж страшно. Это где-то одна средняя хорошая канадская зарплата. rjkz

Повідомлень: 13907 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7250 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лис, 2022 17:09 Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.



Про це повідомляє Financial Times.



Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.



Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.



Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так. Там еще какие-то суровые правила по детям, типа до 12 лет нельзя самого дома оставлять даже на пару часов. Причем реально штрафуют. Тоесть надо еще работу подгадывать чтобы ребенок всегда с кем-то был. Знакомая переехала с ребенком, 10 лет, думала как в Украине ребенок после школы домой и пару часов сам, а нифига. Нельзя так.





В США тоже. Ювенальная юстиция.

МОгут и родительских прав лищить.

Я один работаю, жена детьми занимается.

Задача - как отвести/забрать одного ребенка в/из школы, если второй заболел?

Нам по приезду начали мозг выносить "Вы оба должны работать" -"А дети?" - "Няню наймите" -" А нахрена тогда работать?чтобы эту зарплату няне отдать?"- "Все так делают"

Мне это "все так делают" просто мозг выносит. Люди "делают как все", чтобы не работать головой и делать так как все не делают?

Мне понравилось высказывание одного блогера-инвестора в недвижимость из Сакраменто " Мы сейчас живем не как все, чтобы потом жить как не все".

В США тоже. Ювенальная юстиция.
МОгут и родительских прав лищить.
Я один работаю, жена детьми занимается.
Задача - как отвести/забрать одного ребенка в/из школы, если второй заболел?
Нам по приезду начали мозг выносить "Вы оба должны работать" -"А дети?" - "Няню наймите" -" А нахрена тогда работать?чтобы эту зарплату няне отдать?"- "Все так делают"
Мне это "все так делают" просто мозг выносит. Люди "делают как все", чтобы не работать головой и делать так как все не делают?
Мне понравилось высказывание одного блогера-инвестора в недвижимость из Сакраменто " Мы сейчас живем не как все, чтобы потом жить как не все".
Кстати, чувак работал айтищником, бросил это ради инвестиций в дома. rjkz

