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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лис, 2022 21:07
rjkz написав: akurt написав:
Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.
Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.
Чоловік+жінка+дитина.
Сказали таке:
- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.
- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли
, отримувати.
Сказали (цитата) "Не дають
".
Локация?
Подозреваю Торонто или Ванкувер.
Там аномально высокие цены на рент, но с ЗП - как повезет, хотя если ехать в Канаду, то ехать надо туда.
Некоторые новые эмигранты не совсем отдают себе отчет, что то что вокруг - это отображение ситуации на рынке труда, но ньюкамеры-то еще не на этом рынке труда и им надо зацепиться и вырасти на этом рынке.
Ну и еше уточнение, 5000- это канадских баксов? Так их надо 1,37 за американский, то есть 3650 американских, что не так уж страшно. Это где-то одна средняя хорошая канадская зарплата.
Подозреваю звездит дядя как обычно. Либо очередной идиот знакомый. В Торонто за 3400 уже выше среднего жильё. CUAET, 3000$ разово на нос и сразу апарты за 5000$? как Вы охарактеризуете сие семейство?
Вот вечно куда не полюнь, какая-то лажа у Акурта. А в Анталии всё зашибись и морько )))))
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 00:08
NetSerpent написав: rjkz написав:
А нахрена тогда работать?чтобы эту зарплату няне отдать?
Коли людина працює - вона знаходиться в колективі, розвивається, покращує мову, іде вгору по кар'єрній драбині. А від постійного 24/7 витирання дітям шмарклів у багатьох мамочок потроху їде дах. Тому у наймі няні все ж є певний сенс.
Ну, это если работать ради карьеры или "хождения на работу".
Язык жена подтягивает онлайн на 2-х курсах.
Колектива нам хватает.
А вот как она вытянула школьную адаптацию детей -это на 5+.
Это важнее.
Работать можно и потом.
Ну и наше убеждение, что у детей должны быть родители, а не няни и кошельки (то есть родители, от которых нужны только деньги).
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