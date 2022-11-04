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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 203204205206 Додано: Чет 03 лис, 2022 21:07 rjkz написав: akurt написав: Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.

Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.

Чоловік+жінка+дитина.

Сказали таке:

- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.

- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли , отримувати.

Сказали (цитата) "Не дають". Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET.Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися.Чоловік+жінка+дитина.Сказали таке:- на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць.- не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі,, отримувати.Сказали (цитата) "Не дають".



Локация?

Подозреваю Торонто или Ванкувер.

Там аномально высокие цены на рент, но с ЗП - как повезет, хотя если ехать в Канаду, то ехать надо туда.

Некоторые новые эмигранты не совсем отдают себе отчет, что то что вокруг - это отображение ситуации на рынке труда, но ньюкамеры-то еще не на этом рынке труда и им надо зацепиться и вырасти на этом рынке.

Ну и еше уточнение, 5000- это канадских баксов? Так их надо 1,37 за американский, то есть 3650 американских, что не так уж страшно. Это где-то одна средняя хорошая канадская зарплата. Локация?Подозреваю Торонто или Ванкувер.Там аномально высокие цены на рент, но с ЗП - как повезет, хотя если ехать в Канаду, то ехать надо туда.Некоторые новые эмигранты не совсем отдают себе отчет, что то что вокруг - это отображение ситуации на рынке труда, но ньюкамеры-то еще не на этом рынке труда и им надо зацепиться и вырасти на этом рынке.Ну и еше уточнение, 5000- это канадских баксов? Так их надо 1,37 за американский, то есть 3650 американских, что не так уж страшно. Это где-то одна средняя хорошая канадская зарплата.

Подозреваю звездит дядя как обычно. Либо очередной идиот знакомый. В Торонто за 3400 уже выше среднего жильё. CUAET, 3000$ разово на нос и сразу апарты за 5000$? как Вы охарактеризуете сие семейство?

Вот вечно куда не полюнь, какая-то лажа у Акурта. А в Анталии всё зашибись и морько ))))) Подозреваю звездит дядя как обычно. Либо очередной идиот знакомый. В Торонто за 3400 уже выше среднего жильё. CUAET, 3000$ разово на нос и сразу апарты за 5000$? как Вы охарактеризуете сие семейство?Вот вечно куда не полюнь, какая-то лажа у Акурта. А в Анталии всё зашибись и морько ))))) stm

Повідомлень: 3549 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 00:08 NetSerpent написав: rjkz написав: А нахрена тогда работать?чтобы эту зарплату няне отдать? А нахрена тогда работать?чтобы эту зарплату няне отдать?

Коли людина працює - вона знаходиться в колективі, розвивається, покращує мову, іде вгору по кар'єрній драбині. А від постійного 24/7 витирання дітям шмарклів у багатьох мамочок потроху їде дах. Тому у наймі няні все ж є певний сенс. Коли людина працює - вона знаходиться в колективі, розвивається, покращує мову, іде вгору по кар'єрній драбині. А від постійного 24/7 витирання дітям шмарклів у багатьох мамочок потроху їде дах. Тому у наймі няні все ж є певний сенс.



Ну, это если работать ради карьеры или "хождения на работу".

Язык жена подтягивает онлайн на 2-х курсах.

Колектива нам хватает.

А вот как она вытянула школьную адаптацию детей -это на 5+.

Это важнее.

Работать можно и потом.

Ну и наше убеждение, что у детей должны быть родители, а не няни и кошельки (то есть родители, от которых нужны только деньги). Ну, это если работать ради карьеры или "хождения на работу".Язык жена подтягивает онлайн на 2-х курсах.Колектива нам хватает.А вот как она вытянула школьную адаптацию детей -это на 5+.Это важнее.Работать можно и потом.Ну и наше убеждение, что у детей должны быть родители, а не няни и кошельки (то есть родители, от которых нужны только деньги). rjkz

Повідомлень: 13912 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7250 раз. Подякували: 4343 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 00:47 BIGor написав: Трохи даних про Польшу:

Оренда 1к - 600 Євро з комунальними.

Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро.

Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну)

Інтернет кабельний - 10,5 Євро.

Проїзд - дорого, від 0,85 Євро.

Мясо - ціни як в Україні

Ковбаси, сири, йогурти ітд - дешевше. Трохи даних про Польшу:Оренда 1к - 600 Євро з комунальними.Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро.Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну)Інтернет кабельний - 10,5 Євро.Проїзд - дорого, від 0,85 Євро.Мясо - ціни як в УкраїніКовбаси, сири, йогурти ітд - дешевше.

Зараз оренда злетіла у космос. Але у малих містах чи селах ще можна знайти прийнятні варіанти. У селі сплачую десь 350 євро за 2-кімнатний будинок (50 квадратів). До центра Кракова 25 хвилин електричкою. Автівкою від 40 до нескінченності.

Що то за пиво за 0.5 євро? Нормальне від 1-1.5.

У селі не всюди можна підключити кабель. Тож пакет домашній інтернет+мобільний безліміт 20 євро.

Проїзд - купи собі проїзний, якщо користуєшся регулярно. За пару місяців подаш річну декларацію і зможеш зробити собі міську карту. З нею проїзний був щось близько 20 євро. Взяв собі проїзний на електричку на місяць за 30 євро (зона 25км). Зараз оренда злетіла у космос. Але у малих містах чи селах ще можна знайти прийнятні варіанти. У селі сплачую десь 350 євро за 2-кімнатний будинок (50 квадратів). До центра Кракова 25 хвилин електричкою. Автівкою від 40 до нескінченності.Що то за пиво за 0.5 євро? Нормальне від 1-1.5.У селі не всюди можна підключити кабель. Тож пакет домашній інтернет+мобільний безліміт 20 євро.Проїзд - купи собі проїзний, якщо користуєшся регулярно. За пару місяців подаш річну декларацію і зможеш зробити собі міську карту. З нею проїзний був щось близько 20 євро. Взяв собі проїзний на електричку на місяць за 30 євро (зона 25км). Gastarbaiter Повідомлень: 2229 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 06:49 Якось там НЕ дуже і весело в Польщі... akurt

Повідомлень: 7041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2774 раз. Подякували: 942 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:36 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Да, тут средняя зп около 1.5к евро. Зато и цены на все благодаря этому +/- как в Украине. А не как в Германии/Голландии/Австрии. Вот специально вел учет 1й месяц на 4х человек, вышло около 2к евро:

аренда 650евро

комуналка 100евро

сигареты 150евро

кафе 250евро (средний чек на 4х 35евро)

еда 750евро

ну и по мелочи около 100евро на всякие проезды и тд. Да, тут средняя зп около 1.5к евро. Зато и цены на все благодаря этому +/- как в Украине. А не как в Германии/Голландии/Австрии. Вот специально вел учет 1й месяц на 4х человек, вышло около 2к евро:аренда 650еврокомуналка 100евросигареты 150еврокафе 250евро (средний чек на 4х 35евро)еда 750еврону и по мелочи около 100евро на всякие проезды и тд.

В нас і 1500 не буде середньої. Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро. В нас і 1500 не буде середньої. Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро.



Мені розказують, що для одного на життя $126 за місяць - "ніщебродство".

На чотирьох, то $500. Відмінусувати витрати на ням-ням 300 і лишається ще 200 на комуналь, одяг, проїзд. Жити можна вна неньці. Мені розказують, що для одного на життя $126 за місяць - "ніщебродство".На чотирьох, то $500. Відмінусувати витрати на ням-ням 300 і лишається ще 200 на комуналь, одяг, проїзд. Жити можна вна неньці. flyman

Повідомлень: 29841 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:59 akurt написав: Якось там НЕ дуже і весело в Польщі... Якось там НЕ дуже і весело в Польщі...

Дуже тяжко, голод, холод ітд . Дуже тяжко, голод, холод ітд BIGor

Повідомлень: 6850 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:12 BIGor написав: akurt написав: Якось там НЕ дуже і весело в Польщі... Якось там НЕ дуже і весело в Польщі...

Дуже тяжко, голод, холод ітд . Дуже тяжко, голод, холод ітд

Лишь благодатная Турция - светоч во тьме. Лишь благодатная Турция - светоч во тьме. antey1969 1

Повідомлень: 11537 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1573 раз. Подякували: 3449 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:25 akurt написав: Якось там НЕ дуже і весело в Польщі... Якось там НЕ дуже і весело в Польщі...

Чого це? Звісно, могло би бути краще, але де зараз легко? Взагалі, окрім клімату та медицини, все влаштовує. Чого це? Звісно, могло би бути краще, але де зараз легко? Взагалі, окрім клімату та медицини, все влаштовує. Gastarbaiter Повідомлень: 2229 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:33 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Якось там НЕ дуже і весело в Польщі... А якщо порівняти середній рівень доходів? Щось мені підказує, що тут Туреччина поступається Польщі суттєво.

Згідно з

https://arastirma.disk.org.tr/?p=8011 , у 2021 році 69% (шістдесят дев'ять) працювали за мінімальну зарплатню, в 2022 році очвкувано що ця частка зросла ще більше через підняття мінімальної заробітної плати. Фактично, середня мало відрізняється від мінімальної за таких пропорцій, а мідіанна їй дорівнює.

Цікаво, чи є десь дослідження, яка частка громадян Туреччини живе в оренді? Бо за таких високих орендних ставок ця частка має бути мінімальна.

Ймовірно, звісно, що подібна статистика не так характерна для найбільших міст, як то Істанбул чи Анкара, але цифри насправді досить сумні.

Єдине, що відносно низькі ціни на все інше трохи полегшують ситуацію, але справді то зацінити в Туреччині можливо тільки з "нетурецькими" доходами А якщо порівняти середній рівень доходів? Щось мені підказує, що тут Туреччина поступається Польщі суттєво.Згідно з, у 2021 році 69% (шістдесят дев'ять) працювали за мінімальну зарплатню, в 2022 році очвкувано що ця частка зросла ще більше через підняття мінімальної заробітної плати. Фактично, середня мало відрізняється від мінімальної за таких пропорцій, а мідіанна їй дорівнює.Цікаво, чи є десь дослідження, яка частка громадян Туреччини живе в оренді? Бо за таких високих орендних ставок ця частка має бути мінімальна.Ймовірно, звісно, що подібна статистика не так характерна для найбільших міст, як то Істанбул чи Анкара, але цифри насправді досить сумні.Єдине, що відносно низькі ціни на все інше трохи полегшують ситуацію, але справді то зацінити в Туреччині можливо тільки з "нетурецькими" доходами Faceless

Модератор Повідомлень: 32245 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7616 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:35 flyman написав: Мені розказують, що для одного на життя $126 за місяць - "ніщебродство".

На чотирьох, то $500. Відмінусувати витрати на ням-ням 300 і лишається ще 200 на комуналь, одяг, проїзд. Жити можна вна неньці. Мені розказують, що для одного на життя $126 за місяць - "ніщебродство".На чотирьох, то $500. Відмінусувати витрати на ням-ням 300 і лишається ще 200 на комуналь, одяг, проїзд. Жити можна вна неньці.

Взагалі на поточні витрати родини з 4 осіб виходить десь 800-1000 євро. Це з дитячими кружками, витратами на авто, виїздами у гори на вікенд, одяг-взуття, жіночими процедурами і т.п. Ще десь 600-800 євро обійдеться житло (2+1) у великому місті. Якщо двоє працюють за мінімальну, то нереально. Якщо двоє працюють за середню, то цілком можливе. Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося! Взагалі на поточні витрати родини з 4 осіб виходить десь 800-1000 євро. Це з дитячими кружками, витратами на авто, виїздами у гори на вікенд, одяг-взуття, жіночими процедурами і т.п. Ще десь 600-800 євро обійдеться житло (2+1) у великому місті. Якщо двоє працюють за мінімальну, то нереально. Якщо двоє працюють за середню, то цілком можливе. Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося! Gastarbaiter Повідомлень: 2229 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 203204205206 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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