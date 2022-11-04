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akurt написав:Сьогодні говорив з приятелями, які в Канаді за програмою CUAET. Вже прийшли до тями та трохи засвоїлися. Чоловік+жінка+дитина. Сказали таке: - на оренду квартири та проживання треба мати МІНІМУМ 5000 доларів на місяць. - не получається не працювати, а гроші, лежачі на канапі, як звикли, отримувати. Сказали (цитата) "Не дають".
Локация? Подозреваю Торонто или Ванкувер. Там аномально высокие цены на рент, но с ЗП - как повезет, хотя если ехать в Канаду, то ехать надо туда. Некоторые новые эмигранты не совсем отдают себе отчет, что то что вокруг - это отображение ситуации на рынке труда, но ньюкамеры-то еще не на этом рынке труда и им надо зацепиться и вырасти на этом рынке. Ну и еше уточнение, 5000- это канадских баксов? Так их надо 1,37 за американский, то есть 3650 американских, что не так уж страшно. Это где-то одна средняя хорошая канадская зарплата.
Подозреваю звездит дядя как обычно. Либо очередной идиот знакомый. В Торонто за 3400 уже выше среднего жильё. CUAET, 3000$ разово на нос и сразу апарты за 5000$? как Вы охарактеризуете сие семейство? Вот вечно куда не полюнь, какая-то лажа у Акурта. А в Анталии всё зашибись и морько )))))
rjkz написав:А нахрена тогда работать?чтобы эту зарплату няне отдать?
Коли людина працює - вона знаходиться в колективі, розвивається, покращує мову, іде вгору по кар'єрній драбині. А від постійного 24/7 витирання дітям шмарклів у багатьох мамочок потроху їде дах. Тому у наймі няні все ж є певний сенс.
Ну, это если работать ради карьеры или "хождения на работу". Язык жена подтягивает онлайн на 2-х курсах. Колектива нам хватает. А вот как она вытянула школьную адаптацию детей -это на 5+. Это важнее. Работать можно и потом. Ну и наше убеждение, что у детей должны быть родители, а не няни и кошельки (то есть родители, от которых нужны только деньги).
BIGor написав:Трохи даних про Польшу: Оренда 1к - 600 Євро з комунальними. Пиво 0,5 не найдешевше - 0,5 Євро. Мобільний звязок - 7,5 Євро (20 гб, безліміт по країні, 1000 хв в Україну) Інтернет кабельний - 10,5 Євро. Проїзд - дорого, від 0,85 Євро. Мясо - ціни як в Україні Ковбаси, сири, йогурти ітд - дешевше.
Зараз оренда злетіла у космос. Але у малих містах чи селах ще можна знайти прийнятні варіанти. У селі сплачую десь 350 євро за 2-кімнатний будинок (50 квадратів). До центра Кракова 25 хвилин електричкою. Автівкою від 40 до нескінченності. Що то за пиво за 0.5 євро? Нормальне від 1-1.5. У селі не всюди можна підключити кабель. Тож пакет домашній інтернет+мобільний безліміт 20 євро. Проїзд - купи собі проїзний, якщо користуєшся регулярно. За пару місяців подаш річну декларацію і зможеш зробити собі міську карту. З нею проїзний був щось близько 20 євро. Взяв собі проїзний на електричку на місяць за 30 євро (зона 25км).
slonomag написав:Да, тут средняя зп около 1.5к евро. Зато и цены на все благодаря этому +/- как в Украине. А не как в Германии/Голландии/Австрии. Вот специально вел учет 1й месяц на 4х человек, вышло около 2к евро: аренда 650евро комуналка 100евро сигареты 150евро кафе 250евро (средний чек на 4х 35евро) еда 750евро ну и по мелочи около 100евро на всякие проезды и тд.
В нас і 1500 не буде середньої. Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро.
Мені розказують, що для одного на життя $126 за місяць - "ніщебродство". На чотирьох, то $500. Відмінусувати витрати на ням-ням 300 і лишається ще 200 на комуналь, одяг, проїзд. Жити можна вна неньці.
akurt написав:Якось там НЕ дуже і весело в Польщі...
А якщо порівняти середній рівень доходів? Щось мені підказує, що тут Туреччина поступається Польщі суттєво. Згідно з https://arastirma.disk.org.tr/?p=8011, у 2021 році 69% (шістдесят дев'ять) працювали за мінімальну зарплатню, в 2022 році очвкувано що ця частка зросла ще більше через підняття мінімальної заробітної плати. Фактично, середня мало відрізняється від мінімальної за таких пропорцій, а мідіанна їй дорівнює. Цікаво, чи є десь дослідження, яка частка громадян Туреччини живе в оренді? Бо за таких високих орендних ставок ця частка має бути мінімальна. Ймовірно, звісно, що подібна статистика не так характерна для найбільших міст, як то Істанбул чи Анкара, але цифри насправді досить сумні. Єдине, що відносно низькі ціни на все інше трохи полегшують ситуацію, але справді то зацінити в Туреччині можливо тільки з "нетурецькими" доходами
flyman написав:Мені розказують, що для одного на життя $126 за місяць - "ніщебродство". На чотирьох, то $500. Відмінусувати витрати на ням-ням 300 і лишається ще 200 на комуналь, одяг, проїзд. Жити можна вна неньці.
Взагалі на поточні витрати родини з 4 осіб виходить десь 800-1000 євро. Це з дитячими кружками, витратами на авто, виїздами у гори на вікенд, одяг-взуття, жіночими процедурами і т.п. Ще десь 600-800 євро обійдеться житло (2+1) у великому місті. Якщо двоє працюють за мінімальну, то нереально. Якщо двоє працюють за середню, то цілком можливе. Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!