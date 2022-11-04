Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 204205206207 Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:10 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося! Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить. А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить. BIGor

Повідомлень: 6850 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:40 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося! Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить. А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.

Нашел в гугле, сильно у вас повысили налоги, получается уже как в Испании. Я думал что в Польше налоги раза в 1.5 меньше.

До «нового лада»:

— 20 530 PLN brutto => ~16 000 netto ($3720 нетто)

Сейчас:

— 20 530 PLN brutto => ~14 300 netto ($3325 нетто) Нашел в гугле, сильно у вас повысили налоги, получается уже как в Испании. Я думал что в Польше налоги раза в 1.5 меньше.До «нового лада»:— 20 530 PLN brutto => ~16 000 netto ($3720 нетто)Сейчас:— 20 530 PLN brutto => ~14 300 netto ($3325 нетто) slonomag Повідомлень: 131 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:51 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося! Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить. А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.

Ну, раніше підвищена ставка податку була взагалі від 84 чи 87 тис. Але так, за рік на руки буде менше. Звичайно, хотілося б більше отримувати, але є як є. При високих заробітках можна спробувати погратися у ФОП. Також заходить спільна декларація, якщо один має 3 середніх, а другий 1, наприклад. Ну, раніше підвищена ставка податку була взагалі від 84 чи 87 тис. Але так, за рік на руки буде менше. Звичайно, хотілося б більше отримувати, але є як є. При високих заробітках можна спробувати погратися у ФОП. Також заходить спільна декларація, якщо один має 3 середніх, а другий 1, наприклад. Gastarbaiter Повідомлень: 2230 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 204205206207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор