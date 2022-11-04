А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:40
Нашел в гугле, сильно у вас повысили налоги, получается уже как в Испании. Я думал что в Польше налоги раза в 1.5 меньше.
До «нового лада»:
— 20 530 PLN brutto => ~16 000 netto ($3720 нетто)
Сейчас:
— 20 530 PLN brutto => ~14 300 netto ($3325 нетто)
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:51
Ну, раніше підвищена ставка податку була взагалі від 84 чи 87 тис. Але так, за рік на руки буде менше. Звичайно, хотілося б більше отримувати, але є як є. При високих заробітках можна спробувати погратися у ФОП. Також заходить спільна декларація, якщо один має 3 середніх, а другий 1, наприклад.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Это и в Испании так Не понимают как может в семье только 1 человек работать. Жена когда еще в марте приехала с детьми, ей через 2 недели уже начали подсовывать варианты работы. Хотя я ей денежку скидывал, все было оплачено, но нет, вот должна работать потому-что все должны работать. И точка. Какое-то маниакальное желание всех заставить работать
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