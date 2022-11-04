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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:40

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.

Нашел в гугле, сильно у вас повысили налоги, получается уже как в Испании. Я думал что в Польше налоги раза в 1.5 меньше.
До «нового лада»:
— 20 530 PLN brutto => ~16 000 netto ($3720 нетто)
Сейчас:
— 20 530 PLN brutto => ~14 300 netto ($3325 нетто)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:51

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.

Ну, раніше підвищена ставка податку була взагалі від 84 чи 87 тис. Але так, за рік на руки буде менше. Звичайно, хотілося б більше отримувати, але є як є. При високих заробітках можна спробувати погратися у ФОП. Також заходить спільна декларація, якщо один має 3 середніх, а другий 1, наприклад.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Нам по приезду начали мозг выносить "Вы оба должны работать" -"А дети?" - "Няню наймите" -" А нахрена тогда работать?чтобы эту зарплату няне отдать?"- "Все так делают"
Мне это "все так делают" просто мозг выносит. Люди "делают как все", чтобы не работать головой и делать так как все не делают?

Это и в Испании так :) Не понимают как может в семье только 1 человек работать. Жена когда еще в марте приехала с детьми, ей через 2 недели уже начали подсовывать варианты работы. Хотя я ей денежку скидывал, все было оплачено, но нет, вот должна работать потому-что все должны работать. И точка. Какое-то маниакальное желание всех заставить работать :)
slonomag
 
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  #<1 ... 204205206207
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