А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:40
Нашел в гугле, сильно у вас повысили налоги, получается уже как в Испании. Я думал что в Польше налоги раза в 1.5 меньше.
До «нового лада»:
— 20 530 PLN brutto => ~16 000 netto ($3720 нетто)
Сейчас:
— 20 530 PLN brutto => ~14 300 netto ($3325 нетто)
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:51
Ну, раніше підвищена ставка податку була взагалі від 84 чи 87 тис. Але так, за рік на руки буде менше. Звичайно, хотілося б більше отримувати, але є як є. При високих заробітках можна спробувати погратися у ФОП. Також заходить спільна декларація, якщо один має 3 середніх, а другий 1, наприклад.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Это и в Испании так Не понимают как может в семье только 1 человек работать. Жена когда еще в марте приехала с детьми, ей через 2 недели уже начали подсовывать варианты работы. Хотя я ей денежку скидывал, все было оплачено, но нет, вот должна работать потому-что все должны работать. И точка. Какое-то маниакальное желание всех заставить работать
Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Хі-хі та яка для цієї нерухомості досягти вуглецевої нейтральності. Що буде з усіма цими "мільйонерами", якщо закрити наприклад ConocoPhillips - Bayway Refinery - нафтопереробний завод площею 5 км.
Проблема майже всього Східного узбережжя, що воно досить щільно забудоване і там вже не побудувати вітрові генератори (бо вони ж шумлять). А щоб провести додаткові ЛЕП тіпа наших ЛЕП 750 кВ - це крім відповідних технологій - доведеться знести сотні тисяч будинків по "мільйону доларів" )))))
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:46
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Я б не думав, що в США буде все супер в плані "зеленого переходу". Справа в тому, що нород в своїй масі дуже простий. Вища освіта є всього у відсотків 30 дорослого населення. Політики думають не про те, як пояснити населенню про "зелений перехід", а як знизити ціну на пальне на 20 центів перед виборами...
Це не Норвегія.
Знову соціальна пастка. Все класно до моменту поки бариня не захоче завести дітей. У будь-якому випадку - це непрацездатність не деякий час. І для чоловіка-нормально годувати дружину, яка собою годує його дітей.
Тільки де знайти такого чоловіка, який при цьому годуватиме ще й старих батьків та платитиме їм мортгідж))))
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:01
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:07
Denik
Вы не ответили на ВСЕ поставленные вопросы.
По тем ответам, которые есть, вполне здравым, вы, очевидно, не смогли сделать выводы.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Є дві-три бездітних знайомих, які виїхали зараз з України.
Перша: 35+, виїхала з батьками, бо в Україні впав рівень послуг...
Друга: 40+, кинувши батьків тут, не приїхавши навіть на похорони батька,
Третя: 40+ батьки на ТОТ, кинувши тут бойфренда.
Не, щоб їм їздити на Схід (там де багато голодних чоловіків-силовіків), трохи волонтерити - вони поїхали за спокійним життям на Захід.
Звісно бажаю їм вдачі, але малоймовірно що вони знайдуть собі хоча б коханця від якого зможуть завести дітей...
|