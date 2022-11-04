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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 205206207208>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:40

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.

Нашел в гугле, сильно у вас повысили налоги, получается уже как в Испании. Я думал что в Польше налоги раза в 1.5 меньше.
До «нового лада»:
— 20 530 PLN brutto => ~16 000 netto ($3720 нетто)
Сейчас:
— 20 530 PLN brutto => ~14 300 netto ($3325 нетто)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:51

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Якщо двоє працюють за 2-3-4 середніх, то життя вдалося!

А не буде напрягати середній клас цей "Новий лад"? Я читав що хто заробляє більше 120 тис зл - той і податків (в процентах) більше заплатить.

Ну, раніше підвищена ставка податку була взагалі від 84 чи 87 тис. Але так, за рік на руки буде менше. Звичайно, хотілося б більше отримувати, але є як є. При високих заробітках можна спробувати погратися у ФОП. Також заходить спільна декларація, якщо один має 3 середніх, а другий 1, наприклад.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Нам по приезду начали мозг выносить "Вы оба должны работать" -"А дети?" - "Няню наймите" -" А нахрена тогда работать?чтобы эту зарплату няне отдать?"- "Все так делают"
Мне это "все так делают" просто мозг выносит. Люди "делают как все", чтобы не работать головой и делать так как все не делают?

Это и в Испании так :) Не понимают как может в семье только 1 человек работать. Жена когда еще в марте приехала с детьми, ей через 2 недели уже начали подсовывать варианты работы. Хотя я ей денежку скидывал, все было оплачено, но нет, вот должна работать потому-что все должны работать. И точка. Какое-то маниакальное желание всех заставить работать :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:На самом деле, в НЙ, наверное, больше половины площади города под застройкой занята частными домами. И это огромнейшие территории.
И большинство домов сейчас в среднем стоят около 1млн.
Вот представьте, что скажем 30-40 % населения НЙ, а это миллионы человек - миллионеры, при этом, жилье - это не единственное что у них есть.
Да, есть дома и за 400 куе, но есть и за 10+млн.
Конечно, у кого-то они в мортгидже, кому-то по наследству досталось.
Но тем не менее.
Население большого НЙ примерно с половину Украины.

Хі-хі та яка для цієї нерухомості досягти вуглецевої нейтральності. Що буде з усіма цими "мільйонерами", якщо закрити наприклад ConocoPhillips - Bayway Refinery - нафтопереробний завод площею 5 км.
Проблема майже всього Східного узбережжя, що воно досить щільно забудоване і там вже не побудувати вітрові генератори (бо вони ж шумлять). А щоб провести додаткові ЛЕП тіпа наших ЛЕП 750 кВ - це крім відповідних технологій - доведеться знести сотні тисяч будинків по "мільйону доларів" )))))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:46

Re: Еміграція, заробітчанство

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... tam-rabotu
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Дети - это безусловный мотивирующий фактор.
В Украине стабильно после периода роста следует облом.
Всю жизнь ждали "света в конце тонеля" многие поколения и так и не дождались.
Прервать эту печальную традицию для своих детей - это то, ради чего можно уезжать в любом возрасте.

Я б не думав, що в США буде все супер в плані "зеленого переходу". Справа в тому, що нород в своїй масі дуже простий. Вища освіта є всього у відсотків 30 дорослого населення. Політики думають не про те, як пояснити населенню про "зелений перехід", а як знизити ціну на пальне на 20 центів перед виборами...
Це не Норвегія.
  rjkz написав:Родители знакомой приехали в предпенсионном возрасте, а ее привезли в старшем щкольном. Поработали сколько там получилось, дочь закончила щколу, потом ло скул, стала адвокатом. Взяла родителям и себе по квартире в мортгидж, помогает выплачивать родителям, купила им недорогую машину и вскладчину построили огромный дом на огромном лоте земли в другом щтате. Катаются туда как на дачу.

Знову соціальна пастка. Все класно до моменту поки бариня не захоче завести дітей. У будь-якому випадку - це непрацездатність не деякий час. І для чоловіка-нормально годувати дружину, яка собою годує його дітей.
Тільки де знайти такого чоловіка, який при цьому годуватиме ще й старих батьків та платитиме їм мортгідж))))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:01

  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu

Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:07

Denik

Вы не ответили на ВСЕ поставленные вопросы.
По тем ответам, которые есть, вполне здравым, вы, очевидно, не смогли сделать выводы.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Є дві-три бездітних знайомих, які виїхали зараз з України.
Перша: 35+, виїхала з батьками, бо в Україні впав рівень послуг...
Друга: 40+, кинувши батьків тут, не приїхавши навіть на похорони батька,
Третя: 40+ батьки на ТОТ, кинувши тут бойфренда.
Не, щоб їм їздити на Схід (там де багато голодних чоловіків-силовіків), трохи волонтерити - вони поїхали за спокійним життям на Захід.

Звісно бажаю їм вдачі, але малоймовірно що вони знайдуть собі хоча б коханця від якого зможуть завести дітей...
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