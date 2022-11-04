|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:27
Denik написав: rjkz написав:
Дети - это безусловный мотивирующий фактор.
В Украине стабильно после периода роста следует облом.
Всю жизнь ждали "света в конце тонеля" многие поколения и так и не дождались.
Прервать эту печальную традицию для своих детей - это то, ради чего можно уезжать в любом возрасте.
Я б не думав, що в США буде все супер в плані "зеленого переходу". Справа в тому, що нород в своїй масі дуже простий. Вища освіта є всього у відсотків 30 дорослого населення. Політики думають не про те, як пояснити населенню про "зелений перехід", а як знизити ціну на пальне на 20 центів перед виборами...
Це не Норвегія.
rjkz написав:
Родители знакомой приехали в предпенсионном возрасте, а ее привезли в старшем щкольном. Поработали сколько там получилось, дочь закончила щколу, потом ло скул, стала адвокатом. Взяла родителям и себе по квартире в мортгидж, помогает выплачивать родителям, купила им недорогую машину и вскладчину построили огромный дом на огромном лоте земли в другом щтате. Катаются туда как на дачу.
Знову соціальна пастка. Все класно до моменту поки бариня не захоче завести дітей. У будь-якому випадку - це непрацездатність не деякий час. І для чоловіка-нормально годувати дружину, яка собою годує його дітей.
Тільки де знайти такого чоловіка, який при цьому годуватиме ще й старих батьків та платитиме їм мортгідж))))
Так и быть, отвечу.
Я не знаю, чего вы всюду суете свою зеленку, возможно, у вас это "пунктик".
Касательно этой знакомой.
Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.
Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет.
Муж зарабатывает 300 куе в год (200 зарплата +100 годовой бонус), живут они в ее квартире, купленной еще до свадьбя, на данный момент имеют еще 3 квартиры под рентом, из них 2 еще арендаторы продолжают выплачивать их мортгиджи и дом, который купили в момент обвала рынка в начале ковида под менее, чем 3% мортгидж.
Там муж в свободное время делает ремонт, через год планирует закончить, тогда и пройдет срок 3 года, когда действуют максимальные налоги на перепродажу. Тогда продадут. Купили очень удачно. 700 куе. Продастся минимум 1,1-1,2 млн.
В ноябре в третий раз едут отдыхать в этом году. На этот раз теплоходный круиз на Багамы. До этого в этом году были в Мексике и Доминикане.
Я каждый раз плАчу, когда вы пишите как тяжело жить в США и людям предстоит затянуть пояса.
Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13916
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7254 раз.
- Подякували: 4344 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:32
Denik написав:
Звісно бажаю їм вдачі, але малоймовірно що вони знайдуть собі хоча б коханця від якого зможуть завести дітей...
Много желчи в сторону уехавших.
Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев.
Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим...
-
ava121
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 13.10.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:47
airmax78 написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu
Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.
Канешна.
В Украину.
Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.
Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.
И хорошо кушайте, чтобы попустило.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13916
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7254 раз.
- Подякували: 4344 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:48
Denik написав:
Є дві-три бездітних знайомих, які виїхали зараз з України.
Перша: 35+, виїхала з батьками, бо в Україні впав рівень послуг...
Друга: 40+, кинувши батьків тут, не приїхавши навіть на похорони батька,
Третя: 40+ батьки на ТОТ, кинувши тут бойфренда.
Не, щоб їм їздити на Схід (там де багато голодних чоловіків-силовіків), трохи волонтерити - вони поїхали за спокійним життям на Захід.
Звісно бажаю їм вдачі, але малоймовірно що вони знайдуть собі хоча б коханця від якого зможуть завести дітей...
Офигевший сексизм.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13916
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7254 раз.
- Подякували: 4344 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:06
rjkz написав:
В Украину.
Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.
Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6852
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:10
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu
Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.
Канешна.
В Украину.
Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.
Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.
И хорошо кушайте, чтобы попустило.
У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.
PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41199
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5093 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|