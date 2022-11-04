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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 205206207208 Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:27 Denik написав: rjkz написав: Дети - это безусловный мотивирующий фактор.

В Украине стабильно после периода роста следует облом.

Всю жизнь ждали "света в конце тонеля" многие поколения и так и не дождались.

Прервать эту печальную традицию для своих детей - это то, ради чего можно уезжать в любом возрасте. Дети - это безусловный мотивирующий фактор.В Украине стабильно после периода роста следует облом.Всю жизнь ждали "света в конце тонеля" многие поколения и так и не дождались.Прервать эту печальную традицию для своих детей - это то, ради чего можно уезжать в любом возрасте.

Я б не думав, що в США буде все супер в плані "зеленого переходу". Справа в тому, що нород в своїй масі дуже простий. Вища освіта є всього у відсотків 30 дорослого населення. Політики думають не про те, як пояснити населенню про "зелений перехід", а як знизити ціну на пальне на 20 центів перед виборами...

Це не Норвегія.

rjkz написав: Родители знакомой приехали в предпенсионном возрасте, а ее привезли в старшем щкольном. Поработали сколько там получилось, дочь закончила щколу, потом ло скул, стала адвокатом. Взяла родителям и себе по квартире в мортгидж, помогает выплачивать родителям, купила им недорогую машину и вскладчину построили огромный дом на огромном лоте земли в другом щтате. Катаются туда как на дачу. Родители знакомой приехали в предпенсионном возрасте, а ее привезли в старшем щкольном. Поработали сколько там получилось, дочь закончила щколу, потом ло скул, стала адвокатом. Взяла родителям и себе по квартире в мортгидж, помогает выплачивать родителям, купила им недорогую машину и вскладчину построили огромный дом на огромном лоте земли в другом щтате. Катаются туда как на дачу.

Знову соціальна пастка. Все класно до моменту поки бариня не захоче завести дітей. У будь-якому випадку - це непрацездатність не деякий час. І для чоловіка-нормально годувати дружину, яка собою годує його дітей.

Тільки де знайти такого чоловіка, який при цьому годуватиме ще й старих батьків та платитиме їм мортгідж)))) Я б не думав, що в США буде все супер в плані "зеленого переходу". Справа в тому, що нород в своїй масі дуже простий. Вища освіта є всього у відсотків 30 дорослого населення. Політики думають не про те, як пояснити населенню про "зелений перехід", а як знизити ціну на пальне на 20 центів перед виборами...Це не Норвегія.Знову соціальна пастка. Все класно до моменту поки бариня не захоче завести дітей. У будь-якому випадку - це непрацездатність не деякий час. І для чоловіка-нормально годувати дружину, яка собою годує його дітей.Тільки де знайти такого чоловіка, який при цьому годуватиме ще й старих батьків та платитиме їм мортгідж))))



Так и быть, отвечу.

Я не знаю, чего вы всюду суете свою зеленку, возможно, у вас это "пунктик".

Касательно этой знакомой.

Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.

Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет.

Муж зарабатывает 300 куе в год (200 зарплата +100 годовой бонус), живут они в ее квартире, купленной еще до свадьбя, на данный момент имеют еще 3 квартиры под рентом, из них 2 еще арендаторы продолжают выплачивать их мортгиджи и дом, который купили в момент обвала рынка в начале ковида под менее, чем 3% мортгидж.

Там муж в свободное время делает ремонт, через год планирует закончить, тогда и пройдет срок 3 года, когда действуют максимальные налоги на перепродажу. Тогда продадут. Купили очень удачно. 700 куе. Продастся минимум 1,1-1,2 млн.

В ноябре в третий раз едут отдыхать в этом году. На этот раз теплоходный круиз на Багамы. До этого в этом году были в Мексике и Доминикане.

Я каждый раз плАчу, когда вы пишите как тяжело жить в США и людям предстоит затянуть пояса.

Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты. Так и быть, отвечу.Я не знаю, чего вы всюду суете свою зеленку, возможно, у вас это "пунктик".Касательно этой знакомой.Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет.Муж зарабатывает 300 куе в год (200 зарплата +100 годовой бонус), живут они в ее квартире, купленной еще до свадьбя, на данный момент имеют еще 3 квартиры под рентом, из них 2 еще арендаторы продолжают выплачивать их мортгиджи и дом, который купили в момент обвала рынка в начале ковида под менее, чем 3% мортгидж.Там муж в свободное время делает ремонт, через год планирует закончить, тогда и пройдет срок 3 года, когда действуют максимальные налоги на перепродажу. Тогда продадут. Купили очень удачно. 700 куе. Продастся минимум 1,1-1,2 млн.В ноябре в третий раз едут отдыхать в этом году. На этот раз теплоходный круиз на Багамы. До этого в этом году были в Мексике и Доминикане.Я каждый раз плАчу, когда вы пишите как тяжело жить в США и людям предстоит затянуть пояса.Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты. rjkz

Повідомлень: 13916 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7254 раз. Подякували: 4344 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:32 Denik написав: Звісно бажаю їм вдачі, але малоймовірно що вони знайдуть собі хоча б коханця від якого зможуть завести дітей... Звісно бажаю їм вдачі, але малоймовірно що вони знайдуть собі хоча б коханця від якого зможуть завести дітей...



Много желчи в сторону уехавших.

Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев.

Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим... Много желчи в сторону уехавших.Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев.Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим... ava121 Повідомлень: 40 З нами з: 13.10.10 Подякував: 11 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:47 airmax78 написав: rjkz написав: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu

Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались. Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.



Канешна.

В Украину.

Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.

И хорошо кушайте, чтобы попустило. Канешна.В Украину.Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.И хорошо кушайте, чтобы попустило. rjkz

Повідомлень: 13916 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7254 раз. Подякували: 4344 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:48 Denik написав: Є дві-три бездітних знайомих, які виїхали зараз з України.

Перша: 35+, виїхала з батьками, бо в Україні впав рівень послуг...

Друга: 40+, кинувши батьків тут, не приїхавши навіть на похорони батька,

Третя: 40+ батьки на ТОТ, кинувши тут бойфренда.

Не, щоб їм їздити на Схід (там де багато голодних чоловіків-силовіків), трохи волонтерити - вони поїхали за спокійним життям на Захід.



Звісно бажаю їм вдачі, але малоймовірно що вони знайдуть собі хоча б коханця від якого зможуть завести дітей... Є дві-три бездітних знайомих, які виїхали зараз з України.Перша: 35+, виїхала з батьками, бо в Україні впав рівень послуг...Друга: 40+, кинувши батьків тут, не приїхавши навіть на похорони батька,Третя: 40+ батьки на ТОТ, кинувши тут бойфренда.Не, щоб їм їздити на Схід (там де багато голодних чоловіків-силовіків), трохи волонтерити - вони поїхали за спокійним життям на Захід.Звісно бажаю їм вдачі, але малоймовірно що вони знайдуть собі хоча б коханця від якого зможуть завести дітей...



Офигевший сексизм. Офигевший сексизм. rjkz

Повідомлень: 13916 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7254 раз. Подякували: 4344 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:06 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В Украину.

Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа. В Украину.Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина. Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина. BIGor

Повідомлень: 6852 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:10 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu

Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались. Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.



Канешна.

В Украину.

Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.

И хорошо кушайте, чтобы попустило. Канешна.В Украину.Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.И хорошо кушайте, чтобы попустило.

У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.

PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом? У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом? airmax78 Повідомлень: 41199 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5093 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 205206207208 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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