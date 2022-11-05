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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В Украину.
Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:10

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu

Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.


Канешна.
В Украину.
Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.
Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.
И хорошо кушайте, чтобы попустило.

У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.
PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:03

  BIGor написав:
  rjkz написав:В Украину.
Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина.

Мну тоже подфортило, успел на бирже пол года оттарабанить, отбился от 7-8 низкооплачиваемых малоинтелектуальных вакансий. Сегодня пришёл отмечаться, меня обрадовали. ВР приняла очередной закон:выплата на время военного положения мах90 дней. Потом нафиг с пляжа.Еще месяц и не будут платить, хотя должен был ещё пол года получать. Если не ИТ во Львове или не помагаешь пилить городской бюджет Андрию то печалька😟
А на будущее, тоже выплаты на бирже уменьшат:
https://buh.ligazakon.net/news/214990_u ... vano-zakon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:34

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.


Канешна.
В Украину.
Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.
Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.
И хорошо кушайте, чтобы попустило.

У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.
PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?


У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила.
Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный.
Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат.
Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят.
Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.
По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:56

  rjkz написав:По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.

Красноречивая статистика
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 06:59

  rjkz написав:
  airmax78 написав:У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.
PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?


У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила.
Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный.
Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат.
Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят.
Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.
По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.

Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 08:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.
По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.

Патріотизм - це де тепло для одного місця. Все інше - нісенітниці.
BIGor
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  #<1 ... 205206207208
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