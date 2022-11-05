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Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.
Канешна. В Украину. Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа. Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим. И хорошо кушайте, чтобы попустило.
У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает. PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
rjkz написав:В Украину. Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.
Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина.
Мну тоже подфортило, успел на бирже пол года оттарабанить, отбился от 7-8 низкооплачиваемых малоинтелектуальных вакансий. Сегодня пришёл отмечаться, меня обрадовали. ВР приняла очередной закон:выплата на время военного положения мах90 дней. Потом нафиг с пляжа.Еще месяц и не будут платить, хотя должен был ещё пол года получать. Если не ИТ во Львове или не помагаешь пилить городской бюджет Андрию то печалька😟 А на будущее, тоже выплаты на бирже уменьшат: https://buh.ligazakon.net/news/214990_u ... vano-zakon
airmax78 написав:Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.
Канешна. В Украину. Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа. Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим. И хорошо кушайте, чтобы попустило.
У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает. PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила. Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный. Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат. Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят. Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
airmax78 написав:У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает. PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила. Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный. Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат. Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят. Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы.
rjkz написав:Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
Патріотизм - це де тепло для одного місця. Все інше - нісенітниці.