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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 206207208209> Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:06 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В Украину.

Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа. В Украину.Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина. Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина. BIGor

Повідомлень: 6855 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:10 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolee-80-vyehavshih-v-niderlandy-ukraintsev-nashli-tam-rabotu

Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались. Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.



Канешна.

В Украину.

Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.

И хорошо кушайте, чтобы попустило. Канешна.В Украину.Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.И хорошо кушайте, чтобы попустило.

У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.

PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом? У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом? airmax78 Повідомлень: 41211 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5093 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:03 BIGor написав: rjkz написав: В Украину.

Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа. В Украину.Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина. Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина.

Мну тоже подфортило, успел на бирже пол года оттарабанить, отбился от 7-8 низкооплачиваемых малоинтелектуальных вакансий. Сегодня пришёл отмечаться, меня обрадовали. ВР приняла очередной закон:выплата на время военного положения мах90 дней. Потом нафиг с пляжа.Еще месяц и не будут платить, хотя должен был ещё пол года получать. Если не ИТ во Львове или не помагаешь пилить городской бюджет Андрию то печалька😟

А на будущее, тоже выплаты на бирже уменьшат:

https://buh.ligazakon.net/news/214990_u ... vano-zakon Мну тоже подфортило, успел на бирже пол года оттарабанить, отбился от 7-8 низкооплачиваемых малоинтелектуальных вакансий. Сегодня пришёл отмечаться, меня обрадовали. ВР приняла очередной закон:выплата на время военного положения мах90 дней. Потом нафиг с пляжа.Еще месяц и не будут платить, хотя должен был ещё пол года получать. Если не ИТ во Львове или не помагаешь пилить городской бюджет Андрию то печалька😟А на будущее, тоже выплаты на бирже уменьшат: Bolt Повідомлень: 1360 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:34 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались. Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.



Канешна.

В Украину.

Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.

Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.

И хорошо кушайте, чтобы попустило. Канешна.В Украину.Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим.И хорошо кушайте, чтобы попустило.

У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.

PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом? У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?



У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила.

Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный.

Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат.

Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят.

Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.

По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%. У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила.Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный.Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат.Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят.Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%. rjkz

Повідомлень: 13928 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7259 раз. Подякували: 4353 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:56 rjkz написав: По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.

Красноречивая статистика Красноречивая статистика San

Повідомлень: 33461 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2319 раз. Подякували: 2577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 06:59 rjkz написав: airmax78 написав: У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.

PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом? У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?



У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила.

Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный.

Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат.

Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят.

Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.

По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%. У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила.Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный.Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат.Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят.Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.

Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы. Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы. airmax78 Повідомлень: 41211 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5093 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 08:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.

По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%. Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.

Патріотизм - це де тепло для одного місця. Все інше - нісенітниці. Патріотизм - це де тепло для одного місця. Все інше - нісенітниці. BIGor

Повідомлень: 6855 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 15:49 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.

PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом? У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает.PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?



У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила.

Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный.

Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат.

Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят.

Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.

По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%. У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила.Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный.Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат.Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят.Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.

Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы. Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы.



Вы ненавидите мексиканцев?

Или они чем-то хуже?

Или украинцы какие-то исключительные? Вы ненавидите мексиканцев?Или они чем-то хуже?Или украинцы какие-то исключительные? rjkz

Повідомлень: 13928 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7259 раз. Подякували: 4353 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 15:52 rjkz написав: airmax78 написав: Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы. Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы.



Вы ненавидите мексиканцев?

Или они чем-то хуже?

Или украинцы какие-то исключительные? Вы ненавидите мексиканцев?Или они чем-то хуже?Или украинцы какие-то исключительные?

Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене. Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене. airmax78 Повідомлень: 41211 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5093 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 16:04 BIGor написав: rjkz написав: Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.

По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%. Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США.По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.

Патріотизм - це де тепло для одного місця. Все інше - нісенітниці. Патріотизм - це де тепло для одного місця. Все інше - нісенітниці.



Позавчера разговаривал с бывшим молдаванином.

Он тут с конца 90-х.

И речь как раз про 90-е была.

У нас в семье 90-е были грустными, но у него...он из небольшого городка, это даже не бедность, это нищета и просто выживание как в каменном веке.

Я такого даже представить не мог.

И вот мне пришло в голову, а что я, выросший в Киеве, в квартире своих родителей, знаю каково было в маленьких городках Украины? Наверняка не лучше.

Его семью бросил отец, когда ему было меньше года, но не в этом дело, так жили все в их городке. В селах было лучше, там хоть огород и живность кормили.

Мать и сестра в начале 90-х уехали в США по турвизе и остались, вынуждены были оставить его на попечение тетки, ему тогда было 13 лет, когда смогли легализоваться и уже стали гражданами, вызвали его.

Он приехал, на нем не было ни одной не заштопанной вещи, включая нижнее белье.

Пошел служить на флот, ветеран иракской войны, сейчас владелец небольшого бизнеса, работает и сам и несколько работников наравне с ним.

Он патриот США, но не Молдовы.

Украинцы в США в большинстве своем дистанционно любят Украину, но свое будущее и будущее своих детей видят в США.

Ну и есть такие, кто сидит в США и раздает нравоучения, что надо защищать Украину и что нельзя выпускать людей, а те кто уезжает (как и они) - это предатели Родины и такие себе украинцы. Позавчера разговаривал с бывшим молдаванином.Он тут с конца 90-х.И речь как раз про 90-е была.У нас в семье 90-е были грустными, но у него...он из небольшого городка, это даже не бедность, это нищета и просто выживание как в каменном веке.Я такого даже представить не мог.И вот мне пришло в голову, а что я, выросший в Киеве, в квартире своих родителей, знаю каково было в маленьких городках Украины? Наверняка не лучше.Его семью бросил отец, когда ему было меньше года, но не в этом дело, так жили все в их городке. В селах было лучше, там хоть огород и живность кормили.Мать и сестра в начале 90-х уехали в США по турвизе и остались, вынуждены были оставить его на попечение тетки, ему тогда было 13 лет, когда смогли легализоваться и уже стали гражданами, вызвали его.Он приехал, на нем не было ни одной не заштопанной вещи, включая нижнее белье.Пошел служить на флот, ветеран иракской войны, сейчас владелец небольшого бизнеса, работает и сам и несколько работников наравне с ним.Он патриот США, но не Молдовы.Украинцы в США в большинстве своем дистанционно любят Украину, но свое будущее и будущее своих детей видят в США.Ну и есть такие, кто сидит в США и раздает нравоучения, что надо защищать Украину и что нельзя выпускать людей, а те кто уезжает (как и они) - это предатели Родины и такие себе украинцы. rjkz

Повідомлень: 13928 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7259 раз. Подякували: 4353 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 206207208209> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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