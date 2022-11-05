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Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.
Канешна. В Украину. Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа. Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим. И хорошо кушайте, чтобы попустило.
У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает. PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
rjkz написав:В Украину. Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа.
Трудовая повинность за 6700? У нас в провинции сейчас уже многим посокращали ЗП до менее минималки... Безработица процентов 30%. И это западнее Киева Украина.
Мну тоже подфортило, успел на бирже пол года оттарабанить, отбился от 7-8 низкооплачиваемых малоинтелектуальных вакансий. Сегодня пришёл отмечаться, меня обрадовали. ВР приняла очередной закон:выплата на время военного положения мах90 дней. Потом нафиг с пляжа.Еще месяц и не будут платить, хотя должен был ещё пол года получать. Если не ИТ во Львове или не помагаешь пилить городской бюджет Андрию то печалька😟 А на будущее, тоже выплаты на бирже уменьшат: https://buh.ligazakon.net/news/214990_u ... vano-zakon
airmax78 написав:Это низкооплачиваемая тяжелая работа. Она не удержит украинцев в Нидерландах. Все вернутся, если они настоящие украинцы. А если нет - то и не надо чтобы возвращались.
Канешна. В Украину. Где их ждет легкая и высокооплачиваемая работа. Максим, вы попали в страну, где легализирован каннабис. Не злоупотребляйте этим. И хорошо кушайте, чтобы попустило.
У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает. PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила. Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный. Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат. Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят. Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
airmax78 написав:У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает. PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила. Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный. Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат. Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят. Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы.
rjkz написав:Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
Патріотизм - це де тепло для одного місця. Все інше - нісенітниці.
airmax78 написав:У меня есть знакомый. Работает в американской компании. Мог бы жить в США. Телекомьютится из ... Мостара. Даже не из Загреба. Потому что любит свою страну и свой город. Каннабис не употребляет. Но я понимаю, когда находишься за границей и что-то болит, от чего-то мутит, и не понимаешь почему - наверное каннабис помогает. PS Не Вы ли вчера призывали к своеобразной форме волонтерства и очень возмутились когда я назвал это популизмом?
У меня тоже есть знакомый, который работает на американскую компанию, но живет в Украине. Предпочитает чувствовать свою исключительность. Снобизм - страшная сила. Но в большинстве своем украинцы, живущие в США не стремяться возвращаться насовсем. В гости - да, переводы, гуманитарка - да. Тот парень из Чернигова, над которым вы глумились, собрал гуманитарку на работе для ЗСУ, чемоданов 20. Взял отпуск и доставил в Украину. Я не знаю почему так люди делают, я отсылал через Мист-Экспресс. Но он не единственный. Но почему-то его дети будут расти тут и он не планирует возврат. Собственно, украинцы тут делятся на 2 категории - те, кто даже в гости не ездят в Украину и те, кто ездят. Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы.
Вы ненавидите мексиканцев? Или они чем-то хуже? Или украинцы какие-то исключительные?
airmax78 написав:Ну потому что это такие же украинцы, как живущие по соседству с ними мексиканцы.
Вы ненавидите мексиканцев? Или они чем-то хуже? Или украинцы какие-то исключительные?
Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.
rjkz написав:Тех, которые хотят вернуться я знаю аж ноль. Хоть все патриоты в той или иной мере. И одного, который когда-то получил гринку и живет полгода в Украине и полгода в США. По статистике, которая непонятно откуда взялась, возвращается около 2-5%.
Патріотизм - це де тепло для одного місця. Все інше - нісенітниці.
Позавчера разговаривал с бывшим молдаванином. Он тут с конца 90-х. И речь как раз про 90-е была. У нас в семье 90-е были грустными, но у него...он из небольшого городка, это даже не бедность, это нищета и просто выживание как в каменном веке. Я такого даже представить не мог. И вот мне пришло в голову, а что я, выросший в Киеве, в квартире своих родителей, знаю каково было в маленьких городках Украины? Наверняка не лучше. Его семью бросил отец, когда ему было меньше года, но не в этом дело, так жили все в их городке. В селах было лучше, там хоть огород и живность кормили. Мать и сестра в начале 90-х уехали в США по турвизе и остались, вынуждены были оставить его на попечение тетки, ему тогда было 13 лет, когда смогли легализоваться и уже стали гражданами, вызвали его. Он приехал, на нем не было ни одной не заштопанной вещи, включая нижнее белье. Пошел служить на флот, ветеран иракской войны, сейчас владелец небольшого бизнеса, работает и сам и несколько работников наравне с ним. Он патриот США, но не Молдовы. Украинцы в США в большинстве своем дистанционно любят Украину, но свое будущее и будущее своих детей видят в США. Ну и есть такие, кто сидит в США и раздает нравоучения, что надо защищать Украину и что нельзя выпускать людей, а те кто уезжает (как и они) - это предатели Родины и такие себе украинцы.