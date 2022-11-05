rjkz написав:airmax78 написав:
Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.
Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?
И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?
Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами
и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо нег о- с Севера, Юга и даже юго-запада.
И не факт что она исчезнет.