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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:13

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Вы ненавидите мексиканцев?
Или они чем-то хуже?
Или украинцы какие-то исключительные?

Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.


Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?
И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?
Спасибо.


Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.

Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами
и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо нег о- с Севера, Юга и даже юго-запада.
И не факт что она исчезнет.
fox767676
 
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  #<1 ... 206207208209
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