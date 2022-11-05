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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лис, 2022 19:13
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Вы ненавидите мексиканцев?
Или они чем-то хуже?
Или украинцы какие-то исключительные?
Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.
Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?
И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?
Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами
и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.
И не факт что она исчезнет.
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fox767676
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:12
fox767676 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.
Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?
И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?
Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами
и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.
И не факт что она исчезнет.
Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.
Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.
Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.
Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.
Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.
Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.
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rjkz
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:30
rjkz написав:
Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.
Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.
Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.
Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.
Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.
Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.
Cамое смешное, что Максимка причислил себя к украинцам (7 месяцев
в Австрии), а меня уже к не-украинцам, хотя я всего 0,5 месяца
как в Польше. Наверное делит украинцев на сорта, и почитывает одну книгу известного австрийца.
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